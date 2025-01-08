У Кременчуцькій громаді пролунали вибухи

Вчора, 23:58 Переглядів: 306

У Кременчуцькій громаді було чутно звуки вибухів. Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.

Нині в області триває повітряна тривога. У Повітряних силах попереджали про рух безпілотників у напрямок Кременчука.

Нагадаємо, у ніч на 8 січня на Полтавщині протиповітряна оборона збивала безпілотники Shahed та апарати інших типів. Вранці у Кременчуці лунали вибухи.