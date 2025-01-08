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Мешканцям малосімейок запропонують взяти співучасть у реалізації проєкту по розподілу обліку спожитої електроенергії

Сьогодні, 17:20 Переглядів: 453

 

За законодавством, власники квартир у малосімейках нічим не відрізняються від власників приватних будинків, й тому витрачати бюджетні кошти на їх обладнання неможливо

«Кременчуцький Телеграф» розбирався, чому мешканцям малосімейки, що знаходиться на вулиці Олексія Древаля,101, надійшли платіжки на оплату електроенергії, що удвічі перевищували платіжки минулого місяця. Зі скаргою до нашого видання звернулися одразу троє мешканців цього гуртожитку, які надіслали свої платіжки з сумою за електроенергію у 3712 грн!

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Як з’ясувалося, керуюча компанія ТОВ «Житлорембудсервіс» наприкінці року була вимушена сплатити за електроенергію одразу за два місяці, щоб «закрити рік», й тому виставили рахунок мешканцям також за листопад-грудень, хоча зазвичай виставляють рахунок лише за попередній місяць. Така подвоєна сплата наприкінці року відбувається щорічно і вона буде врахована при визначенні мешканцям наступної плати за електроенергію.

Проте, складнішою проблемою для власників квартир у малосімейках є те, що на будинок встановлений загальний лічильник, а нарахування плати за спожиту електроенергію проводиться пропорційно кількості зареєстрованих у квартирах. Звідси виникає багато проблем, пов’язаних з тим, що не завжди кількість прописаних відповідає кількості проживаючих, які використовують електроенергію.

Ми намагалися з’ясувати у керуючої компанії — ТОВ «Житлорембудсервіс», чи можливо зробити у будинку розподіл обліку спожитої електроенергії на кожну квартиру окремо, як це є у звичайних багатоповерхівках. Енергетик компанії Андрій Доронін пояснив, що за чинного законодавства такі роботи мають виконуватися коштом мешканців, а через їх високу вартість зробити це практично неможливо. Й тому ТОВ «Житлорембудсервіс» ініціювало виділення коштів на проведення цих робіт з міського бюджету. Поки рішення щодо цього не прийнято.

«Кременчуцький Телеграф» звернувся за коментарем з цього приводу до заступника міського голови Кременчука — директора департаменту житлово-комунального господарства Іван Москалика, який пообіцяв прокоментувати ситуацію, але до часу виходу матеріалу не мав можливості це зробити.

Надвечір він пояснив нашому виданню можливість проведення у гуртожитках Кременчука таких робіт та хто їх має оплачувати.

— У воєнний час у держави та міського бюджету є більш серйозні питання, ніж вкладати бюджетні кошти в дообладнання приватизованих квартир, якими наразі є приміщення малосімейних гуртожитків. Зараз держава не виділяє коштів на реконструкцію та будівництво житлового фонду за виключенням житла для ВПО та деяких пільгових категорій, — зазначив Іван Москалик.

Він додав, що за чинним законодавством приватні будинки нічим не відрізняються від приватизованих квартир, у тому числі приватизованих житлових приміщень у гуртожитках.

— Втім, у Кременчуці є приклади, коли місто коштом власного бюджету допомогло розв'язати цю проблему в одному з гуртожитків. Приблизно 7-8 років тому у малосімейці на вулиці Лесі Українки,76 був реалізований соціально дуже складний проєкт. Чому складний саме «соціально»? Тому, що треба було зайти у кожну приватизовану квартиру, отримати погодження від кожного її мешканця… Але тоді ми цей проєкт реалізували, — розповів заступник міського голови.

Іван Москалик також пояснив концепцію того, як міська влада бачить розв’язання цього питання. За його словами, в управителів (керуючих компаній) є бажання частково взяти на себе фізичну та фінансову компоненту реалізації таких проєктів. Але мешканці, тобто власники цього житла, мають стати його співучасниками й також взяти на себе частину видатків щодо складання проєктно-кошторисної документації та щодо реалізації самого проєкту.

— Наразі ми опрацьовуємо питання визначення вартості розробки проєктно-кошторисної документації та фізичної реалізації цього проєкту. Коли буде зрозуміло, скільки це може коштувати, можна буде говорити конкретно щодо того, яку частку витрат може взяти на себе управитель та яку мають сплатити власники житла, — зазначив він.

Іван Москалик також додав, що в цих гуртожитках проживають різні люди — є сумлінні власники, які не мають заборгованостей та готові взяти участь у спільній реалізації цього проєкту, а є ті, хто не має такої можливості, або ж асоціальні елементи, які взагалі не платять ані за комунальні послуги, ані за електроенергію. Тож, сподіватися на їх співучасть не доводиться.

 — Отже, наразі ми збираємо інформацію, у нашій програмі є плани щодо розв'язання цієї проблеми, але коли і як це можна буде зробити поки говорити рано, - резюмував він.

Нагадаємо, ми сподіваємося на отримання коментаря з цього питання від технічного директора ТОВ «Житлорембудсервіс» Павла Піскуна та генерального директора Сергія Зінченка, про що одразу повідомимо наших читачів.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Іван Москалик гуртожитки малосімейки електроенергія Житлорембудсервіс
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