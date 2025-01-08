Завтра у Кременчуці попрощаються із полеглим бійцем Миколою Бутком

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Завтра, 9 січня, у Кременчуці попрощаються із полеглим у бою за Україну захисником Миколою Бутком. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.

Загинув оборонець 27 грудня 2024 під час виконання бойового завдання по захисту України.

Прощання та поховання Миколи Бутка відбувається завтра, 9 січня:

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.