Завтра у Кременчуці попрощаються із полеглим бійцем Миколою Бутком

Завтра, 9 січня, у Кременчуці попрощаються із полеглим у бою за Україну захисником Миколою Бутком. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.
Загинув оборонець 27 грудня 2024 під час виконання бойового завдання по захисту України.
Прощання та поховання Миколи Бутка відбувається завтра, 9 січня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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