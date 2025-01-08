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«Бусифікація» у Кременчуці? Соцмережами ширятся відео примусового затримання чоловіків невідомими в камуфляжі

Сьогодні, 16:08 Переглядів: 5 382 Коментарів: 2

Під час затримання присутні поліціянти

8 січня у різних районах Кременчука містяни стали свідками «бусифікації», коли невідомі у камуфляжі силою намагались примусити чоловіків сісти в авто. Про такі випадки повідомляють у соціальних мережах.

Зокрема, на вулиці Приходька у Крюкові, за словами очевидців, один із чоловіків намагався сховатися у магазині, але його чекали біля виходу. На запитання від перехожих, ким є ці люди та що вони роблять, відповіді не було. Зрештою чоловіка силою затягнули в мікроавтобус і повезли.

Ще один випадок примусового затримання намагалися здійснити на вулиці Університетській, але втручання перехожих зірвало плани.

На цей час офіційних коментарів щодо подій від правоохоронців не надходило. Свідки заявляють, що повідомили про інциденти, але наразі невідомо, чи ведеться розслідування. Це не перший подібний випадок у Кременчуці, жоден з яких поліція не прокоментувала.

Наприклад, 13 вересня 2024 року у Кременчуці представники ТЦК намагались затримати чоловіка і затягнути в мікроавтобус, а 24 жовтня на Раківці чоловікові зранку не вдалося дійти на роботу.


1
Автор: Телеграф
Теги: затримання викрадення мобілізація
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Коментарі: 2

71
FanFootball:
Сьогодні, 18:11

Як ви влучно написали "невідомі у камуфляжі"


4 2
4 878
1
zzzzzz:
Сьогодні, 18:26

Потім виясняється шо у хлопців небуло документів з собою.....потім разгоняють по каналам. 


1 3

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