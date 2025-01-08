«Бусифікація» у Кременчуці? Соцмережами ширятся відео примусового затримання чоловіків невідомими в камуфляжі

Сьогодні, 16:08 Переглядів: 5 382 Коментарів: 2

8 січня у різних районах Кременчука містяни стали свідками «бусифікації», коли невідомі у камуфляжі силою намагались примусити чоловіків сісти в авто. Про такі випадки повідомляють у соціальних мережах.

Зокрема, на вулиці Приходька у Крюкові, за словами очевидців, один із чоловіків намагався сховатися у магазині, але його чекали біля виходу. На запитання від перехожих, ким є ці люди та що вони роблять, відповіді не було. Зрештою чоловіка силою затягнули в мікроавтобус і повезли.

Ще один випадок примусового затримання намагалися здійснити на вулиці Університетській, але втручання перехожих зірвало плани.