Правоохоронці затримали двох диверсантів ФСБ, які підірвали залізничну колію перед вантажним потягом

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Російським диверсантам допомагали двоє українців, які шукали на Телеграм-каналах «легкий» заробіток, а отримають довічне ув’язнення

Служба безпеки та Національна поліція нейтралізували на Хмельниччині диверсійну групу ФСБ. Двоє диверсантів підірвали колію на місцевому залізничному перегоні, по якому рухався вантажний потяг. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Для вчинення диверсії зловмисники виготовили саморобний вибуховий пристрій дистанційного керування, який начинили тротилом та пластидом.

Вибуховий пристрій вони заклали під залізничні рейки та підірвали його з наближенням локомотива. Для «звітності» перед куратором з ФСБ їхні поплічники зафіксували підрив колії на камеру телефону.

Унаслідок диверсії ніхто не постраждав. Машиністу локомотива вдалося вчасно зупинити потяг, а після ремонту залізничного полотна ешелон із вантажем продовжив рух до пункту призначення.

Правоохоронці затримали обох зловмисників за лічені години «по гарячих слідах». Утікаючи з місця події, фігуранти змінили авто і пересіли в інше, щоб приховати сліди злочину.

Однак, їм це не допомогло. Під час обшуку у затриманих вилучили елементи вибухівки та мобільні телефони із доказами диверсії.

Поплічниками агресора виявилося двоє мешканців Хмельниччини віком 28 та 29 років. Один з них — наркозалежний, інший — дезертир, який самовільно залишив свою військову частину і переховувався.

У поле зору ФСБ обидва молодики потрапили, коли шукали «легкий» заробіток на тематичних Телеграм-каналах.

Утім, замість обіцяних грошей з РФ фігуранти отримали від слідчих Служби безпеки підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.