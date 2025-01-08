Кременчуцькі патрульні зупинили BMW, який рухався зі швидкістю 208 км/год

Сьогодні, 15:37 Переглядів: 1 199 Коментарів: 1

Для місцевих доріг це не тільки рекордна та недозволена, а й вкрай небезпечна швидкість

Сьогодні, 8 січня, водій автомобіля BMW на автодорозі Н-31 Дніпро-Решетилівка рухався зі швидкістю 208 км/год. Патрульні зупинили авто. Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

Порушнику правил дорожнього руху винесли постанову за ч. 4 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху більше як на 50 км/год) КУпАП. Штраф за таке перевищення швидкості становить 1700 грн.

У поліції нагадують, що за допомогою лазерного вимірювача швидкості руху TruCAM патрульні щодня фіксують порушення швидкісного режиму на аварійно-небезпечних ділянках доріг.

Нагадаємо, у жовтні минулого року пресслужба патрульної поліції Полтавської області повідомила, що від початку року на дорогах Полтавщини сталися 273 аварії через перевищення швидкості водіями.