На Полтавщині чоловіка оштрафували на 85 тис. грн за торгівлю фальсифікованими цигарками

Сьогодні, 15:14 Переглядів: 268

Полтавський районний суд визнав 40-річного жителя Полтавського району винним у незаконному придбанні, зберіганні та транспортуванні понад 2,5 тис. пачок фальсифікованих цигарок з метою подальшого збуту. Чоловіка оштрафовано на 85 тис. грн згідно з ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України. Про це повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.

У листопаді 2024 року чоловік, не маючи спеціального дозволу на торгівлю, через один із месенджерів придбав сигарети відомих брендів без марок акцизного податку. Фальсифіковані тютюнові вироби він транспортував до складського приміщення для подальшого продажу.

Під час обшуку у складі правоохоронці вилучили понад 2,5 тис. пачок цигарок. Протиправну діяльність викрили оперативники ГУ Нацполіції та детективи ТУ Бюро економічної безпеки (БЕБ) Полтавщини за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.

Згідно з ч. 1 ст. 204 ККУ, за незаконне виготовлення, придбання, зберігання чи збут підакцизних товарів передбачено штраф від 85 до 170 тис. грн.