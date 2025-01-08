«Там є певні зв’язки на місці»: заступник начальника ПОВА Антон Чубенко про укриття в гімназії № 2

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Питання щодо реконструкції укриття у Кременчуцькій гімназії № 2 вивчатиме робоча група «Прозорість і підзвітність». Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» розповів заступник начальника Полтавської облвійськадміністрації Антон Чубенко під час робочого візиту до Кременчука.

За його словами, обласна робоча група, яка ознайомилася із ситуацією в гімназії, передала усі матеріали далі на «Прозорість і підзвітність».

— Це має певний імпульс дати. Там є певні зв’язки на місці, і наразі ми бачимо, що не виконуються ті роботи, які б мали бути. Зараз наша основна задача — щоб діти навчалися офлайн, ходили у школи, був безперервний освітній процес. Завдяки цьому будуть високі освітні рейтинги, — наголошує Чубенко.

Ще одним завданням укриттів у закладах освіти є розміщення тимчасових екзаменаційних центрів (ТЕЦ), у яких випускники складають національний мультипредметний тест.

— У 2025 році ми будемо відкривати ще більше ТЕЦів, аби діти відразу складали тест в укритті і не відволікалися на можливі повітряні тривоги. Тож якщо буде відповідне сприяння, то і в укритті 2-ї гімназії теж може бути екзаменаційний центр, — додав Чубенко.

Нагадаємо, учні Кременчуцької гімназії № 2 від початку повномасштабного вторгнення займаються дистанційно. Влітку 2023 року фірма «Естеттехнолог» кременчуцького депутата Дмитра Терещенка розпочала реконструкцію укриття, яке триває й досі.







