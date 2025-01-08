У Горішніх Плавнях підтримують родини захисників України

Вчора, 20:00 Переглядів: 135 Партнерський проєкт

Працівники ТЦСО «Калина» провели чергову акцію з видачі продуктових наборів родинам загиблих військовослужбовців. Ця ініціатива реалізується коштом бюджету громади та Благодійного фонду Полтавського ГЗК. У рамках нинішньої акції видано понад 200 наборів. Вартість кожного становила 1430 грн. Також передали різдвяні подарунки дітям із сімей полеглих захисників від громади Фрідріхсгафена — міста-партнера Горішніх Плавнів у Німеччині.

Минулого тижня вже вчетверте від початку року працівники терцентру «Калина» здійснювали видачу продуктових наборів родинам загиблих військовослужбовців. Акція реалізується за ініціативи міського голови Дмитра Бикова в рамках міської Комплексної програми з підтримки військовослужбовців, ветеранів війни, членів їх сімей на 2024 рік. Про це розповіла заступниця начальника управління соціального захисту населення (УСЗН) Ольга Котенко. Закупівля продуктів для наборів була профінансована коштом місцевого бюджету й Благодійного фонду Полтавського ГЗК.

У грудні було придбано продукти на суму 300 тис. грн. Із них сформовано 210 продуктових наборів, які отримають родини загиблих військовослужбовців та військовослужбовців деяких категорій, які зараз захищають суверенітет та незалежність України. Вартість набору — 1430 грн. Як повідомила Ольга Котенко, у його складі 18 найменувань продуктів. Це гречана й рисова крупи, макаронні вироби, цукор, олія, борошно, рибні, м’ясні та овочеві консерви, твердий сир, ковбаса, чай, масло та печиво.

«Ці набори сім’ї захисників отримали до новорічних свят. Їх також було доставлено 30 родинам, які мешкають на території Дмитрівського та Східного старостинських округів, — зазначила заступниця начальника УСЗН. — Кожна родина, яку ми відвідуємо за попереднім узгодженням, дуже вдячна за підтримку. Частина сімей приходять за продуктовими наборами безпосередньо в «Калину». Ми діємо так, як зручно кожній родині».

Директорка ТЦСО «Калина» Надія Сакун повідомила, що в рамках солідарного партнерства між громадами Горішніх Плавнів та Фрідріхсгафена представники німецької сторони передали різдвяні подарунки для дітей загиблих військовослужбовців.

«57 подарунків було сформовано з урахуванням віку і статі кожної дитини ГО «Міст у Горішні Плавні», яка була створена муніципалітетом Фрідріхсгафена для забезпечення взаємодії між громадами», — вказала Надія Сакун.

Допомогу в оформленні гуманітарного вантажу, зазначила вона, надали представники організації «Благодійний фонд "В ім’я Перемоги"» з Києва.

«Ці подарунки одночасно з продуктовими наборами доставлені практично всім відповідним родинам», — підкреслила Надія Сакун.

За словами очільниці терцентру, під час вручення подарунків у старостинських округах члени родин говорили, що їм «не так важливо, що привезуть, — важливі турбота і спілкування».

«У ході таких зустрічей дізнаємося про проблеми родин і намагаємося допомогти їх вирішити за будь-яких обставин. Допомагати — це наша місія. Маємо пам’ятати тих, хто віддав життя за Батьківщину», — наголосила директорка «Калини».

Серед отримувачів продуктових наборів була пані Юлія, яка працює соціальним робітником ТЦСО «Калина». Її чоловік боронив суверенітет і незалежність України й більше ніж два роки тому помер від поранень у госпіталі.

Старший син мобілізувався добровольцем до ЗСУ. Пані Юлія займається волонтерською діяльністю. Допомагає Збройним силам України разом з іншими членами родин загиблих військовослужбовців. Пані Інна, яка отримала продуктовий набір, підкреслила, що минуло два роки з того часу, як загинув її чоловік, захищаючи Україну.

«Дуже важко, немає слів, щоб передати цю втрату. Хай буде мир. Нехай скінчиться ця війна, щоб ніхто й ніколи не воював — одне бажання», — наголосила дружина бійця.