Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло
Сьогодні, 19:05
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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи
У четвер, 9 січня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
Технічне обслуговування електромереж:
- вул. Віри Холодної 33-66А
- вул. Великокохнівська 16В-57А
- вул. Вільної України 17/2-60
- вул. Дмитра Демидюка 7-28
- вул. Іллі Ткаченка 50/11-73
- вул. Ковальська 30/24-37
- вул. Лінійна 1-4
- вул. Махоркова 9/1-24А
- вул. Марусі Чурай 3-18
- вул. Михайла Драгоманова 13/28-49Б
- вул. Ольги Кобилянської 3-12/17
- вул. Павла Чубинського 21-33
- вул. Рудникова 1-70/16
- вул. Театральна 42, 44, 46А
- вул. Хорольська 98/4-143/6
- вул. Романа Шухевича 10-40
- пров. Герцена 3-9Б
- пров. Кузьми Скрябіна 2Г-17
- пров. Прорізний 28/30, 30
- пров. Чорнобаївський 1-40, 40А, 40Б, 60Б
- пров. Великокохнівський 4
- туп. 1-й Хорольський 5-18
- туп. 2-й Хорольський 9-20
- туп. 3-й Хорольський 9-13/15
- туп. 6-й Хорольський 7/27, 8.
Реалізація договорів про приєднання:
- вул. Адмірала Остроградського 1-28
- вул. В. Івасюка 1-56А
- вул. Козацька 19-46
- вул. Ливарна 1А-18
- вул. Платухіна 20-37
- наб. Лейтенанта Дніпрова 4-43
- просп. Лесі Українки 6, 115, 117, 119, 121
- пр. 1-й Ягідний 4, 4А
- пр. 2-й Ягідний 2
- пров. 1-й Ливарний 3-9
- пров. Братів Майбородів 2-5
- пров. Василя Барки 9-24
- пров. Гостомельський 2-24
- пров. Леся Курбаса 2-20
- пров. Ливарний 2-26
- пров. Літописний 1-14
- пров. Мирний 3-28
- пров. Марії Заньковецької 1А-51
- пров. Ягідний 2-39
- туп. Ливарний 1-9
- туп. Юннатів 1-7.
З 8.00 до 20.00
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