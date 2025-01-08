Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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Сьогодні, 19:05 Переглядів: 163

Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У четвер, 9 січня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

Технічне обслуговування електромереж:

  • вул. Віри Холодної 33-66А
  • вул. Великокохнівська 16В-57А
  • вул. Вільної України 17/2-60
  • вул. Дмитра Демидюка 7-28
  • вул. Іллі Ткаченка 50/11-73
  • вул. Ковальська 30/24-37
  • вул. Лінійна 1-4
  • вул. Махоркова 9/1-24А
  • вул. Марусі Чурай 3-18
  • вул. Михайла Драгоманова 13/28-49Б
  • вул. Ольги Кобилянської 3-12/17
  • вул. Павла Чубинського 21-33
  • вул. Рудникова 1-70/16
  • вул. Театральна 42, 44, 46А
  • вул. Хорольська 98/4-143/6
  • вул. Романа Шухевича 10-40
  • пров. Герцена 3-9Б
  • пров. Кузьми Скрябіна 2Г-17
  • пров. Прорізний 28/30, 30
  • пров. Чорнобаївський 1-40, 40А, 40Б, 60Б
  • пров. Великокохнівський 4
  • туп. 1-й Хорольський 5-18
  • туп. 2-й Хорольський 9-20
  • туп. 3-й Хорольський 9-13/15
  • туп. 6-й Хорольський 7/27, 8.

Реалізація договорів про приєднання:

  • вул. Адмірала Остроградського 1-28
  • вул. В. Івасюка 1-56А
  • вул. Козацька 19-46
  • вул. Ливарна 1А-18
  • вул. Платухіна 20-37
  • наб. Лейтенанта Дніпрова 4-43
  • просп. Лесі Українки 6, 115, 117, 119, 121
  • пр. 1-й Ягідний 4, 4А
  • пр. 2-й Ягідний 2
  • пров. 1-й Ливарний 3-9
  • пров. Братів Майбородів 2-5
  • пров. Василя Барки 9-24
  • пров. Гостомельський 2-24
  • пров. Леся Курбаса 2-20
  • пров. Ливарний 2-26
  • пров. Літописний 1-14
  • пров. Мирний 3-28
  • пров. Марії Заньковецької 1А-51
  • пров. Ягідний 2-39
  • туп. Ливарний 1-9
  • туп. Юннатів 1-7.

З 8.00 до 20.00

  • туп. Урожайний, 2.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго планові відключення
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