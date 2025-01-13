Кременчуцькі спортсмени стали призерами на турнірі з боксу, присвячений загиблим воїнам

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 0

Учні Кременчуцького спортивного ліцею ім. Піддубного вибороли бронзові медалі на обласному турнірі з боксу. Змагання присвятили загиблим воїнам 225 окремого штурмового батальйону. Про це повідомили на facebook-сторінці закладу.

Третє місце посіли Дамір Федій у ваговій категорії 44 кг та Роман Гелуненко у ваговій категорії 70 кг. Турнір тривав з 10 по 11 січня і проходив у Полтаві. До змагання спортсменів готував тренер Олександр Мальцев.

Нагадаємо, легкоатлети Кременчуцького району вибороли перше командне місце на чемпіонаті Полтавської області.