Легкоатлети Кременчуцького району вибороли перше командне місце на чемпіонаті Полтавської області

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 56

У змаганнях з легкої атлетики брали участь 167 спортсменів зі всієї Полтавщини

Минулої п’ятниці та суботи, 10-11 січня, відбувся особисто-командний чемпіонат Полтавської області з легкої атлетики серед дорослих, юніорів, юнаків та дівчат 2008-2009, 2010-2011 років народження. У змаганнях взяли участь 167 спортсменів зі всієї Полтавщини.

Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОВА.

За підсумками визначені збірні команди області для участі у чемпіонатах України різних вікових груп.

— Серед команд перше місце здобули спортсмени Кременчуцького району, друге місце у Полтавського району, третє місце посіла команда Лубенського району, — йдеться у повідомленні.