Легкоатлети Кременчуцького району вибороли перше командне місце на чемпіонаті Полтавської області

Минулої п’ятниці та суботи, 10-11 січня, відбувся особисто-командний чемпіонат Полтавської області з легкої атлетики серед дорослих, юніорів, юнаків та дівчат 2008-2009, 2010-2011 років народження. У змаганнях взяли участь 167 спортсменів зі всієї Полтавщини.
Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОВА.
За підсумками визначені збірні команди області для участі у чемпіонатах України різних вікових груп.
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