У ніч на 13 січня Україну атакували 110 російських ударних БпЛА: на Полтавщині працювала ППО

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Українська протиповітряна оборона збила 78 безпілотників, ще 31 росіяни цієї ночі локаційно втратили

У ніч на 13-те січня (із 19.00 12-го січня) російська армія атакувала Україну 110-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 78 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій та Донецькій областях.

— Через падіння збитих ворожих безпілотників на Сумщині, Київщині, Житомирщині та Запоріжжі є пошкодження будівель підприємств, приватних та державних установ, приватних будинків та автотранспорту (попередньо без жертв та постраждалих), — йдеться у повідомленні.

Через активну протидію Сил оборони 31 ворожий безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

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Офіційної інформації щодо збиття російських дронів на Полтавщині від обласної військової адміністрації поки немає.

Нагадаємо, вранці 17 листопада кременчужани чули серію вибухів. Згодом стало відомо, що це протиповітряна оборона працювала по дронам та ракетам. Уламок однієї з ракет впав у одному з кременчуцьких дворів.