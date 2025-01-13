Минулої доби поліція Полтавщини оперативно розкрила 61 злочин, серед яких крадіжки та шахрайства

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Протягом доби на Полтавщині було зареєстровано 146 повідомлень про події, які мали ознаки кримінальних правопорушень

За минулу добу на лінію «102» від громадян надійшло понад 590 заяв та повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, конфлікти на побутовому ґрунті, адміністративні правопорушення, а також повідомлення, що не підтвердилися. Про це інформує пресслужба Головного управління Нацполіції у Полтавській області.

Із загальної кількості повідомлень 146 мали ознаки кримінальних правопорушень.

Серед них:

14 крадіжок (зокрема, з квартир – 1 та з автомобілів – 1);

11 шахрайств та інші.

Протягом доби поліція оперативно розкрила на території області 61 злочин.

В поліції нагадують номери телефонів, за якими можна повідомити про місце перебування зниклих людей, а також обставини скоєння злочинів та правопорушень — (0532) 56-22-33 або 102.

В поліції також повідомляють, що минулої доби на Полтавщині було перевірено 404 особи та 470 транспортних засобів.

— У зв’язку з необхідністю усунення ризиків та захисту населення від ворожих зазіхань, правоохоронці забезпечують систематичний моніторинг дотримання обмежень воєнного стану, контролюють міграційні процеси, а також здійснюють заходи щодо виявлення можливих пособників ворога та осіб, причетних до діяльності російських диверсійних груп. Закликаємо громадян відповідально ставитися до вимушених обмежень воєнного часу, суворо дотримуватися встановлених правил, чітко виконувати вказівки військових та поліцейських, які виконують покладені на них службові обов’язки, — йдеться у повідомленні.

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Служба безпеки України закликає повідомляти через спеціальний чатбот «Спали» ФСБешника» про спроби вербування для підпалів чи терактів російськими спецслужбами. Чатбот створено в Telegram, оскільки цей месенджер росіяни найчастіше використовують для вербування молоді та неповнолітніх до підпалів авто ЗСУ та різного роду диверсій і терактів.

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