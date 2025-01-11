У Полтаві затримали 18-річну наркозакладницю

10 січня під час патрулювання вулиці Огнівської дільничні офіцери Полтавського районного управління поліції знайшли у місцевої дівчини речовини, схожі на наркотичні.
За словами начальника відділу превенції Полтавського райуправління поліції Антона Григоренка, у 18-річної дівчини вилучили понад 10 полімерних згортків із наркотичною речовиною, а також 8 згортків із понад 40 пігулками, схожими на синтетичний наркотик.
Правопорушницю затримали. Наразі вирішується питання про повідомлення їй підозри та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Слідчий підрозділ поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України (Незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).
Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, що 7 січня у Миргороді поліціянт затримав 18-річного хулігана, який розбив вітрину кав’ярні.
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