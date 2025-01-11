У Полтаві чоловік під час сварки з іншим пошкодив двері аптеки

Сьогодні, 14:13 Переглядів: 0

Поліція розслідує це як хуліганство

10 січня у Полтаві чоловік пошкодив вхідні двері аптеки, повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Близько 20.20 до поліції надійшло повідомлення про конфлікт між двома чоловіками на вулиці Соборності. На місці події слідчо-оперативна група встановила, що 42-річний чоловік з хуліганських мотивів пошкодив вхідні двері аптеки. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру.

За цим фактом підрозділ дізнання поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури розпочав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство).

Санкція статті передбачає до 5 років пробаційного нагляду або обмеження волі.

Наразі поліція встановлює всі причини та обставини інциденту.

Нагадаємо, що 7 січня у Миргороді поліціянт затримав 18-річного хулігана, який розбив вітрину кав’ярні.