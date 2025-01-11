Ветерани й члени їхніх родин можуть отримати гранти на бізнес у межах проєкту «Сміливі 4.0»

Освітньо-грантові проєкти для ветеранів сприяють розвитку малого бізнесу, що допомагає зміцнити економіку громад, залучаючи до відновлення країни найбільш мотивованих підприємців
До 20 січня ветерани, особи з інвалідністю внаслідок війни та члени родин загиблих захисників можуть подати заявки на участь у проєкті «Сміливі 4.0» та отримати гранти на розвиток бізнесу.
«Сміливі 4.0» — це освітньо-грантовий проєкт, спрямований на створення нових робочих місць і розвиток малого бізнесу в Україні під час війни та у період післявоєнного відновлення.
Учасниками ініціативи можуть стати:
Що отримають переможці?
Хто підтримує проєкт?
Ініціатива реалізується у співпраці Ukraine-Moldova American Enterprise Fund, АТ «Райффайзен Банк», ПАТ «ВФ Україна», ТОВ «Астарта-Київ» та Благодійного фонду «Повір у себе».
Кінцевий термін подачі заявок — 20 січня 2025 року.
Деталі та умови участі можна знайти на сайті.
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