Ветерани й члени їхніх родин можуть отримати гранти на бізнес у межах проєкту «Сміливі 4.0»

Сьогодні, 15:24 Переглядів: 93

Освітньо-грантові проєкти для ветеранів сприяють розвитку малого бізнесу, що допомагає зміцнити економіку громад, залучаючи до відновлення країни найбільш мотивованих підприємців

До 20 січня ветерани, особи з інвалідністю внаслідок війни та члени родин загиблих захисників можуть подати заявки на участь у проєкті «Сміливі 4.0» та отримати гранти на розвиток бізнесу.

«Сміливі 4.0» — це освітньо-грантовий проєкт, спрямований на створення нових робочих місць і розвиток малого бізнесу в Україні під час війни та у період післявоєнного відновлення.

Учасниками ініціативи можуть стати:

ветерани,

особи з інвалідністю внаслідок війни,

члени родин учасників бойових дій, полонених, зниклих безвісти та загиблих захисників, які зареєстровані як фізичні особи-підприємці або юридичні особи.

Що отримають переможці?

Гранти у вигляді виробничого обладнання на суму до 280 тис. грн для розвитку бізнесу.

у вигляді виробничого обладнання на суму до 280 тис. грн для розвитку бізнесу. Навчання в НУБіП і Бізнес-школі МІМ для здобуття знань у підприємництві та агросфері.

в НУБіП і Бізнес-школі МІМ для здобуття знань у підприємництві та агросфері. Технологічну підтримку від Vodafone, включаючи автоматизацію бізнес-процесів за допомогою штучного інтелекту та аналітики big data.

від Vodafone, включаючи автоматизацію бізнес-процесів за допомогою штучного інтелекту та аналітики big data. Стажування на агропідприємствах «Астарти» та серед переможців інших грантових проєктів.

на агропідприємствах «Астарти» та серед переможців інших грантових проєктів. Підтримку й супровід у процесі розвитку бізнесу.

Хто підтримує проєкт?

Ініціатива реалізується у співпраці Ukraine-Moldova American Enterprise Fund, АТ «Райффайзен Банк», ПАТ «ВФ Україна», ТОВ «Астарта-Київ» та Благодійного фонду «Повір у себе».

Кінцевий термін подачі заявок — 20 січня 2025 року.

Деталі та умови участі можна знайти на сайті.