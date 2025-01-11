Микола Корецький
Депутат Полтавської обласної ради від партії «Батьківщина» Микола Корецький допоміг організувати новорічне свято для дітей з інвалідністю
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Бізнес/Робота, Інформцентр для учасників АТО

Ветерани й члени їхніх родин можуть отримати гранти на бізнес у межах проєкту «Сміливі 4.0»

Сьогодні, 15:24 Переглядів: 93

 Освітньо-грантові проєкти для ветеранів сприяють розвитку малого бізнесу, що допомагає зміцнити економіку громад, залучаючи до відновлення країни найбільш мотивованих підприємців

До 20 січня ветерани, особи з інвалідністю внаслідок війни та члени родин загиблих захисників можуть подати заявки на участь у проєкті «Сміливі 4.0» та отримати гранти на розвиток бізнесу.

«Сміливі 4.0» — це освітньо-грантовий проєкт, спрямований на створення нових робочих місць і розвиток малого бізнесу в Україні під час війни та у період післявоєнного відновлення.

Учасниками ініціативи можуть стати:

  • ветерани,
  • особи з інвалідністю внаслідок війни,
  • члени родин учасників бойових дій, полонених, зниклих безвісти та загиблих захисників, які зареєстровані як фізичні особи-підприємці або юридичні особи.

Що отримають переможці?

  • Гранти у вигляді виробничого обладнання на суму до 280 тис. грн для розвитку бізнесу.
  • Навчання в НУБіП і Бізнес-школі МІМ для здобуття знань у підприємництві та агросфері.
  • Технологічну підтримку від Vodafone, включаючи автоматизацію бізнес-процесів за допомогою штучного інтелекту та аналітики big data.
  • Стажування на агропідприємствах «Астарти» та серед переможців інших грантових проєктів.
  • Підтримку й супровід у процесі розвитку бізнесу.

Хто підтримує проєкт?
Ініціатива реалізується у співпраці Ukraine-Moldova American Enterprise Fund, АТ «Райффайзен Банк», ПАТ «ВФ Україна», ТОВ «Астарта-Київ» та Благодійного фонду «Повір у себе».

Кінцевий термін подачі заявок — 20 січня 2025 року.

Деталі та умови участі можна знайти на сайті.

ПО ТЕМІ:

«Це було дуже просто», — ветеран війни отримав грант від держави та відкрив бізнес у Кременчуці
На Полтавщині профінансують десять ветеранських бізнес-проєктів — ОВА
Ветеранський бізнес: стартував прийом заявок на програму фінансування власної справи

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: ветерани гранти проєкт
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 12 грудня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 5 грудня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 28 лисопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 21 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 14 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх