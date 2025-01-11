У центрі Кременчука аварійне відключення електроенергії

11 січня о 16.30 через аварійне відключення на мережі у центрі Полтави припинено постачання електроенергії.
Без світла залишилися окремі ділянки таких вулиць:
Фахівці «Полтаваобленерго» наразі працюють над ліквідацією аварії та відновленням електропостачання.
Жителів просять зберігати спокій та очікувати завершення робіт.
Нагадаємо, що сьогодні у частини кременчужан світла немає через планові роботи.
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