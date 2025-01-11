У центрі Кременчука аварійне відключення електроенергії

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11 січня о 16.30 через аварійне відключення на мережі у центрі Полтави припинено постачання електроенергії.

Без світла залишилися окремі ділянки таких вулиць:

вул. Лейтенанта Покладова,

вул. Івана Мазепи,

вул. Небесної Сотні,

вул. Майора Борищака,

вул. Ігоря Сердюка,

вул. Соборна,

вул. Софіївська.

Фахівці «Полтаваобленерго» наразі працюють над ліквідацією аварії та відновленням електропостачання.

Жителів просять зберігати спокій та очікувати завершення робіт.

Нагадаємо, що сьогодні у частини кременчужан світла немає через планові роботи.