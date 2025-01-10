Де у Кременчуці у суботу протягом дня планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У суботу, 11 січня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 просп. Лесі Українки, 6, 115, 117, 119, 121

пр. Ополченський, 6-14

пров. Братів Майбородів, 2-5

пров. Василя Барки, 9-24

пров. Гарматний, 3-22

пров. Гостомельський, 2-24

пров. Калиновий, 3-9А

пров. Криворізький, 2/2-18

пров. Урожайний, 3-20

туп. Урожайний, 1-12

вул. Академіка Герасимовича, 95-166, 141-204

вул. Гайдамацька, 80, 147

вул. Іллі Ткаченка, 64

вул. Козацька, 19-46

вул. Левка Лук’яненка, 29-43/66

вул. Махоркова, 17-62

вул. Народних Ополченців, 1-46

вул. Полковника Оксанченка, 5-68

вул. Сержанта Мельничука, 16

вул. Сумська, 41-61

вул. Чумацький Шлях, 87-123А, 125, 125А, 125Б, 127, 129

вул. Ярослава Мудрого, 8А

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