Де у Кременчуці у суботу протягом дня планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 20:02
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У суботу, 11 січня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- просп. Лесі Українки, 6, 115, 117, 119, 121
- пр. Ополченський, 6-14
- пров. Братів Майбородів, 2-5
- пров. Василя Барки, 9-24
- пров. Гарматний, 3-22
- пров. Гостомельський, 2-24
- пров. Калиновий, 3-9А
- пров. Криворізький, 2/2-18
- пров. Урожайний, 3-20
- туп. Урожайний, 1-12
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166, 141-204
- вул. Гайдамацька, 80, 147
- вул. Іллі Ткаченка, 64
- вул. Козацька, 19-46
- вул. Левка Лук’яненка, 29-43/66
- вул. Махоркова, 17-62
- вул. Народних Ополченців, 1-46
- вул. Полковника Оксанченка, 5-68
- вул. Сержанта Мельничука, 16
- вул. Сумська, 41-61
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А, 125, 125А, 125Б, 127, 129
- вул. Ярослава Мудрого, 8А
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