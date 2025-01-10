Де у Кременчуці у суботу протягом дня планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У суботу, 11 січня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • просп. Лесі Українки, 6, 115, 117, 119, 121
  • пр. Ополченський, 6-14
  • пров. Братів Майбородів, 2-5
  • пров. Василя Барки, 9-24
  • пров. Гарматний, 3-22
  • пров. Гостомельський, 2-24
  • пров. Калиновий, 3-9А
  • пров. Криворізький, 2/2-18
  • пров. Урожайний, 3-20
  • туп. Урожайний, 1-12
  • вул. Академіка Герасимовича, 95-166, 141-204
  • вул. Гайдамацька, 80, 147
  • вул. Іллі Ткаченка, 64
  • вул. Козацька, 19-46
  • вул. Левка Лук’яненка, 29-43/66
  • вул. Махоркова, 17-62
  • вул. Народних Ополченців, 1-46
  • вул. Полковника Оксанченка, 5-68
  • вул. Сержанта Мельничука, 16
  • вул. Сумська, 41-61
  • вул. Чумацький Шлях, 87-123А, 125, 125А, 125Б, 127, 129
  • вул. Ярослава Мудрого, 8А
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Автор: Яна Гудзь
Теги: відключення електроенергії відключення світла планові відключення графік відключень Полтаваобленерго
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