Делегація Посольства Австрії в Україні відвідала підприємства Ferrexpo та Горішні Плавні

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Гості побували на підприємствах Ferrexpo, де ознайомилися з виробництвом і провели зустріч із керівництвом гірничо-збагачувальних комбінатів

Делегація Посольства Австрії в Україні, яку очолював Надзвичайний і Повноважний посол Австрії в Україні Арад Бенкьо, і представники Ferrexpo на чолі з головою ради директорів компанії Вольфрамом Куоні відвідали Горішні Плавні в грудні минулого року. Гості побували на підприємствах Ferrexpo, де ознайомилися з виробництвом і провели зустріч із керівництвом гірничо-збагачувальних комбінатів.

Затим учасники делегації відвідали школу № 3, де ознайомилися з кабінетом штучного інтелекту (ШІ). Проєкт зі створення інноваційного освітнього простору було реалізовано завдяки фінансуванню з місцевого бюджету та Благодійного фонду (БФ) Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Сумарно на створення нового класу, який відкрили у вересні поточного року, було спрямовано 3,2 млн грн. У школі гостей зустрічали міський голова Дмитро Биков, його заступниця Надія Угнічева, секретар міської ради Сергій Олешко, в. о. начальниці відділу освіти Любов Павленко, генеральний директор ТОВ «Біланівський ГЗК», керівник програм корпоративної соціальної відповідальності Ferrexpo в Україні Юрій Химич, директор БФ Полтавського ГЗК Вячеслав Мінязев, очільниця відділу проєктів корпоративної соціальної відповідальності Ferrexpo в Україні Ольга Мокра, начальник департаменту корпоративних комунікацій ПРАТ «Полтавський ГЗК» Руслан Клименко.

У вестибюлі школи викладачі музичної школи Любов Вергелєсова й Альона Плотнікова привітали гостей, виконавши фрагмент із концерту № 3 соль-мажор для скрипки з фортепіано Вольфганга Амадея Моцарта. Учасників делегації запросили до кабінету штучного інтелекту, де їх зустрічала директорка школи № 3 Інна Шахман. У цей час було планове відключення електроенергії, тож шкільне обладнання працювало від генератора. Очільниця закладу зазначила, що «ми живемо у такий час, коли наявність світла — велика радість».

«Але навіть у найтемніші часи ми створюємо майбутнє. Кабінет штучного інтелекту, у якому ми зараз знаходимося, — це спільний проєкт міської адміністрації на чолі з Дмитром Биковим та Благодійного фонду Полтавського гірничозбагачувального комбінату, — наголосила Інна Шахман. — Це великий крок для нашої освіти. Ми віримо в майбутнє, у наших дітей, які будуть розбудовувати Україну».

Директорка школи подякувала партнерам, які підтримують розвиток освіти у громаді й передала слово вчительці інформатики Катерині Крапиві. Вона продемонструвала фрагмент уроку штучного інтелекту з учнями десятого класу. Гостям запропонували стати учасниками уроку й зайняти місця за партами. Катерина Крапива зауважила, що учні на заняттях із вивчення можливостей ШІ вже працюють за допомогою певних інструментів, зокрема, використовують нейромережу ChatGPT. Тема уроку була присвячена космічним дослідженням.

Під час заняття учні познайомилися із сучасною платформою Gamma AI. Як пояснила Катерина Крапива, цей інструмент використовує можливості штучного інтелекту «для створення унікальних презентацій, які ніколи й ніде не повторюються». До усної презентації учні вчилися додавати тематичні ілюстрації, використовуючи ШІ. Надзвичайний і Повноважний посол Австрії в Україні Арад Бенкьо розповів про свої враження від кабінету. Гість підкреслив, що для його покоління «ця тема незнайома й нова».

«Але я вже бачу, що це відкриває багато дверей до нашого майбутнього, до нашого розвитку. І те, що раніше займало, можливо, місяці роботи, зараз можна створити буквально ось тут, на уроці, — наголосив пан Посол. — Це дуже дивує. Виглядає надсучасно, красиво, в Австрії такого ми ще не бачили. Я вражений взаємодією компанії Ferrexpo й міста та створенням таких проєктів, оскільки всі дивляться в майбутнє й намагаються йти до нього. Тут багато робиться для людей. Про що свідчить і нещодавно створений клас штучного інтелекту».

За словами Арада Бенкьо, це його перший візит до Горішніх Плавнів. «Ferrexpo є дуже важливим партнером компанії Voestalpine*, і для мене було справді вражаючим бачити тут роботу гірничо-збагачувальних комбінатів. Для дипломата завжди важливо дізнаватися про нові речі», — наголосив він. Як зауважив Вольфрам Куоні, «дуже приємно, що Ferrexpo та місцева громада виступили партнерами в реалізації такого проєкту — це дуже важливо й відкриває багато дверей до нашого майбутнього».

«Відчувається дух людей України: у самій ідеї створення кабінету, у його оформленні, у тому, як працюють педагоги», — зазначив гість.

Інна Шахман підкреслила, що «колектив школи дуже радий можливості навчати дітей саме цьому й тут, у Горішніх Плавнях».

«У нас ще є дуже багато планів на майбутнє для наших дітей. Тож ми сподіваємося на подальшу співпрацю. Ідею створення кабінету, яка належить Дмитру Бикову, ми дуже хотіли реалізувати», — підсумувала очільниця закладу.

Дмитро Биков підкреслив, що «місто вже багато років ефективно й з користю співпрацює з Ferrexpo».

«Ті креативні рішення, які зараз впроваджує Ferrexpo, нас надихають на створення новітніх освітніх проєктів у нашому місті. За останні роки ми реалізували десятки спільних ініціатив, — наголосив очільник громади. — Зокрема, у 2012 році ми створили перший в Україні Apple-клас. Потім були створені класи робототехніки в чотирьох школах міста та багато іншого».

У 2015 році, зауважив мер, у місті було засновано Всеукраїнський фестиваль-­конкурс із робототехніки Ferrexpo Robot Fest.

«У першому взяли участь 20 команд з усієї України, а в передвоєнному останньому — 120 команд із чотирьох країн. А 2019 року на Всесвітньому фестивалі з робототехніки FIRST Championship-2019 у Х’юстоні (США) команда робототехніків із Горішніх Плавнів стала переможницею в номінації "Основні цінності"», — вказав Дмитро Биков.

Як наголосив очільник громади, «безумовно, цього б не відбулося без системної підтримки наших великих друзів — партнерів із Ferrexpo».

«Сьогодні цим кабінетом ми задаємо нові формати освіти й нові підходи до освітнього процесу. Адже штучний інтелект — це не про завтра, це вже про сьогодні. І ми прагнемо йти попереду», — підкреслив міський голова.