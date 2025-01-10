У неділю кременчужан запрошують на презентацію книги «Далеке та близьке» поетеси Валентини Лисич (афіша)

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У творчому доробку авторки — поетичні збірки та переклади, публікації в альманахах

У неділю, 12 січня, кременчужан та гостей міста запрошують до бібліотеки на презентацію книги «Далеке та близьке» поетеси Валентини Лисич. Про проведення заходу журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили організатори.

Валентина Лисич — учасниця Міжрегіональної спілки письменників та Спілки літераторів «Славутич», її твори друкувалися в альманахах «Калинові самоцвіти», «Кременчук літературний», «Зимова акварель» та «Славутич письменний», також у творчому доробку авторки є кілька поетичних збірок та перекладів.

У збірці поезії та малої прози «Далеке і близьке» авторка розкривається «як поет з душею велета та поглядом художника».

Під час заходу відвідувачі матимуть змогу познайомитися із життям та творчістю літераторки, послухають поезію у виконанні самої авторки та інших шанувальників її таланту.

Відбудеться захід у неділю, 12 січня, о 12.00 у приміщенні бібліотеки-філії № 1 за адресою вул. Лесі Українки, 13.

Вхід на презентацію вільний.

Нагадаємо, у лютому минулого року Валентина Лисич проводила у Кременчуці літературно-поетичний вернісаж «Яке прекрасне рідне слово!».