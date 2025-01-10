Відстрочку від мобілізації тимчасово непридатним та особам з інвалідністю потрібно оформлювати — що потрібно

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 265

Полтавський обласний ТЦК надав роз’яснення щодо відстрочки від призову по мобілізації особам з інвалідністю та військовозобов’язаним, які визнані ВЛК тимчасово непридатними до проходження військової служби

В Україні вже майже три роки триває воєнний стан та проводиться загальна мобілізація. Проте, дехто вважає, що наявність інвалідності, або визнання військовозобов’язаного тимчасово непридатним до проходження військової служби автоматично звільняє його від призову по мобілізації. Це не зовсім так. Про те, що відстрочку від мобілізації тимчасово непридатним та особам з інвалідністю потрібно оформлювати розповіли у Полтавському обласному Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

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У поясненні йдеться, що відповідно до п. 2 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» військовозобов’язані, які були визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін 6-12 місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії) не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Для оформлення відстрочки особи з інвалідністю подають заяву на ім’я голови комісії з надання відстрочок та один з документів, в яких визначено групу та причину інвалідності (перелік документів наведено у постанові Кабінету міністрів України № 560). А особи, які були визнані рішенням ВЛК тимчасово непридатними до військової служби, до такої заяви додають ще постанову ВЛК.

— Важливо розуміти, що рішення про тимчасову непридатність передбачає повторне проходження ВЛК (переогляд) через 6-12 місяців. Відповідно громадяни відразу отримують повістки на дату, визначену рішенням комісії, для проходження ВЛК, — пояснюють у Полтавському ОТЦК.

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Нагадаємо, восени минулого року вересня речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін на брифінгу розповів про підстави та механізм отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Він акцентував на тому, що заяви на відстрочку від призову військовозобов’язані мають подавати особисто, прибувши до ТЦК, а не через рідних, адвокатів чи пошту.

Роман Істомін також зазначив, що наявність права на відстрочку не означає наявності відстрочки.