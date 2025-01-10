У понеділок у Кременчуці попрощаються із загиблим бійцем Ігорем Дубовцевим

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 93

У понеділок, 13 січня, у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого у бою за Україну захисника Ігоря Дубовцева. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.

Загинув військовослужбовець 3 січня 2025 року під час виконання бойового завдання по захисту України.

Прощання та поховання із полеглим оборонцем відбудеться у понеділок, 13 листопада:

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.