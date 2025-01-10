Із Сулинського заказника екоінспектори дістали близько 1 км браконьєрських сіток

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 69

У середу, 8 січня, в акваторії Сулинського заказника представники держекоінспекції виявили 15 браконьєрських сіток із рибою загальною довжиною близько 1 км. Про це інформують у пресслужбі Державної екологічної інспекції Центрального округу.

Живу рибу правоохоронці випустили назад у воду, а пошкоджену передали на продаж. Вилучені кошти направлять в дохід держави.

Враховуючи завдану навколишньому середовищу істотну шкоду, екоінспектори скерували матеріали до правоохоронних органів.

Нагадаємо, наприкінці минулого року під час одного із рейдів правоохоронці виявили та вилучили пів кілометра браконьєрських сіток із рибою.

Водночас із 1 листопада на Полтавщині діє осінньо-зимова заборона на вилов риби у зимувальних ямах. Вона триватиме до початку нересту 2025 року.

Також на Кременчуцькому і Кам’янському водосховищах із 15 грудня до 30 червня 2025 року діятиме заборона на вилов раків.