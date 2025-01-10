Законопроєкт про демобілізацію розроблений, але на опрацювання механізмів його реалізації потрібно ще 3 місяці — Міноборони

Сьогодні, 16:34 Переглядів: 107

Щоб проводити демобілізацію в умовах повномасштабної війни, треба створити такі умови реалізація цього законопроєкту, щоб це не призвело «до зникнення держави Україна»

В уряді вже розробили законопроєкт про демобілізацію, але на опрацювання механізмів його реалізації потрібно ще три місяці. Зараз питання полягає в тому, яким чином можна замінити військових, які підлягають демобілізації.

Про це заявив перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк, під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п’ятницю, 10 січня. За повідомленням «Інтерфакс-Україна», він зауважив, що всі відповідні механізми уже обмірковуються та «опрацьовують нові форми й способи ведення бойових дій».

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Гаврилюк наголосив, що для проводити демобілізацію в умовах повномасштабної війни, треба створити такі умови реалізація цього законопроєкту, щоб це не призвело «до зникнення держави Україна». У свою чергу, закон про демобілізацію прокоментував прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

— Щодо законопроєкту про демобілізацію. Нагадаю, що Україна перебуває в умовах повномасштабного вторгнення, повномасштабної агресії з боку Росії. Відповідно політики в умовах воєнного стану формує Міністерство оборони з Генеральним штабом, - сказав він під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Демобілізація військових можлива лише у разі накопичення навченого резерву для їх заміни на фронті

Нагадаємо, наприкінці минулого року ми писали про лист міністра оборони Рустема Умєрова до комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки щодо умов для проведення демобілізації. У ньому зазначається, що вона можлива лише за умови «накопичення на військовому обліку… достатньої кількості військово-навченого ресурсу та залучення громадян на службу до ЗСУ в задовільних обсягах». У Полтавському ОТЦК також назвали реалії, які цьому заважають.

Міноборони планує реформувати ТЦК: хто буде займатися мобілізацією

«Кременчуцький Телеграф» писав, що наразі Міністерство оборони України розробляє варіант кардинального реформування ТЦК та СП. Перший крок цього реформування — підпорядкування ТЦК Міноборони. Зараз ТЦК та СП підпорядковуються Командуванню Сухопутних військ ЗСУ.

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Уповноважений Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець заявляв, що навіть у разі реформування системи поповнення ЗСУ за ТЦК та СП чи інших органів, які їх замінять, залишиться функція примусової мобілізації. Тоді він зауважив, що пряма мобілізація громадян до конкретних військових частин, яка відбувається в обхід ТЦК, передбачає добровільне бажання людини вступити на службу, тобто вона стосується лише добровольців. Для примусової мобілізації військовозобов’язаних все одно потрібна структура на кшталт теперішньої ТЦК.

Чи спроможні Центри рекрутингу замінити ТЦК та чи можливо уникнути хейту, проводячи примусову мобілізацію

Наприкінці листопада речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін в інтерв’ю «Телеграфу» відповів на питання чи можна поповнення ЗСУ покласти на рекрутингові центри та наскільки вірогідний варіант розформування ТЦК та СП. Він зазначив, що рекрутинг — це призов на військову службу для мотивованих, які у своїй більшості стали на захист України у перші місяці повномасштабної війни. А примусова мобілізація — це для немотивованих, які або не хочуть виконувати свій конституційний обов’язок по захисту Батьківщини, або вагаються. І, на його думку, будь-яка структура, що проводитиме примусову мобілізацію, зазнаватиме хейту так само, як і ТЦК сьогодні, з боку тих, хто не хоче помічати війни.

Без ТЦК не обійтися: у Міноборони пояснили, чи можлива повністю добровільна мобілізація

Нещодавно «Кременчуцький Телеграф» писав про новий шлях для рекрутингу, без Центрів рекрутингу та ТЦК — відтепер командири військових частин отримали право самим займатися мобілізацією військовозобов’язаних, які добровільно виявили бажання служити.

Чи можлива демобілізація без посилення мобілізації, і як це може привести до поразки у війні та втрати державності

У Полтавському ОТЦК також розповідали, чому військові ТЦК для вручення повісток виходять на вулиці та які є способи поповнення Збройних Сил України. А також розповіли, коли припиниться вручення повісток на вулицях міст та як відбувається затримання військовозобов’язаних.