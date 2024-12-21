Міноборони планує реформувати ТЦК: хто буде займатися мобілізацією

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Реформовані ТЦК будуть підпорядковані Міноборони, а не Командуванню Сухопутних військ ЗСУ, як це є зараз

Міністерство оборони України розробляє варіант кардинального реформування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Про це у п’ятницю, 20 грудня, заявив перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

- На сьогодні Міністерством оборони розробляється варіант реформування ТЦК по новому. У першу чергу їх підпорядкування Міністерству оборони та створення абсолютно нових структур для виконання заходів, що стосуються мобілізації військовозобов’язаних, - повідомив він.

Зазначимо, що наразі ТЦК та СП підпорядковуються Командуванню Сухопутних військ ЗСУ.

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Про плани щодо реформи ТЦК ще у вересні цього року говорив міністр оборони Рустем Умєров. Тоді він заявив, що Україна майже утричі збільшила показники з мобілізації та у п’ять разів розширила можливості для підготовки українських військових у навчальних центрах ЗСУ. Наступним кроком, як тоді заявляв міністр, стане реформа ТЦК. Втім, невдовзі почали говорити про спад призову та шукати нові шляхи поповнення Сил оборони України.

Без ТЦК не обійтися: у Міноборони пояснили, чи можлива повністю добровільна мобілізація

Водночас уповноважений Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець у жовтні заявляв, що навіть у разі реформування системи поповнення Збройних сил України за ТЦК та СП чи інших органів, які їх замінять, залишиться функція примусової мобілізації. Тоді він зауважив, що пряма мобілізація громадян до конкретних військових частин, яка відбувається в обхід ТЦК, передбачає добровільне бажання людини вступити на службу, тобто вона стосується лише добровольців. Для примусової мобілізації військовозобов’язаних все одно потрібна структура на кшталт теперішньої ТЦК.

Представник Міноборони наголосив, що класичний процес мобілізації не може відбуватися на виключно добровільних засадах і все одно передбачає певний примус.

— Відповідно, не можна казати, що це (залучення добровольців до конкретних частин в обхід ТЦК — ред.) замінить мобілізацію. Мобілізація там, де є елементи примусу адміністративного і кримінальної відповідальності, — пояснив Олексій Бежевець.

Крім того, він нагадав, що крім проведення мобілізації ТЦК виконують інші важливі функції - зокрема, опікуються соціальною підтримкою військових та ветеранів.

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Зазначимо, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) були створені на території всієї України у листопаді 2020 року на базі реформованої системи військових комісаріатів. 30 березня 2021 року Верховна Рада ухвалила відповідний закон, який у квітні 2021 року підписав президентом України та він набрав чинності.

Чи спроможні Центри рекрутингу замінити ТЦК та чи можливо уникнути хейту, проводячи примусову мобілізацію

Наприкінці листопада речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін в інтерв’ю «Телеграфу» відповів на питання чи можна поповнення ЗСУ покласти на рекрутингові центри та наскільки вірогідний варіант розформування ТЦК та СП.

Він зазначив, що рекрутинг — це призов на військову службу для мотивованих, які у своїй більшості стали на захист України у перші місяці повномасштабної війни. А примусова мобілізація — це для немотивованих, які або не хочуть виконувати свій конституційний обов’язок по захисту Батьківщини, або вагаються. І, на його думку, будь-яка структура, що проводитиме примусову мобілізацію, зазнаватиме хейту так само, як і ТЦК сьогодні, з боку тих, хто не бажає захищати свою країну та не хоче помічати війни. Роман Істомін також наголосив, що «відповідно до Положення про центри рекрутингу, їхня діяльність має інформаційно-консультаційний характер». Тобто займатися мобілізацією вони не можуть.

У Полтавському ОТЦК пояснили відмінність рекрутингу від мобілізації та наголосили, що кожен має бути готовим до призову

Трохи раніше, 13 листопада, Роман Істоміна провів брифінг щодо відмінностей між мобілізацією та рекрутингом до ЗСУ. В ході брифінгу, він прокоментував питання щодо того, чи можна з працівників ТЦК створити нові бойові бригади, про що останній час багато говорили у медійному просторі та соцмережах. Роман Істомін відповів, що саме з працівників ТЦК точно жодної бойової бригади створити неможливо.

- В ТЦК є працівники та військовослужбовці. Працівники ТЦК — це цивільні особи… Отже, саме з працівників жодної бригади створювати не можливо, — пояснив речник Полтавського ОТЦК.

Речник Полтавського ОТЦК пояснив, чому із працівників ТЦК неможливо створити бойові бригади

Роман Істомін також зауважив, що військовослужбовці, які служать в ТЦК, є обмежено придатними до проходження військової служби, мали поранення чи якісь захворювання, що не дозволяє їм виконувати завдання у складі бойових підрозділів. Вони пройшли ВЛК та були визнані придатними до проходження військової служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП та інших тилових установах. Після цього їх перевели до ТЦК. Тож, створення бойових бригад із таких військовослужбовців також неможливо.

Цей коментар Романа Істоміна був представлений частково, окремі слова та речення були вирвані з контексту, або перекручені багатьма Телеграм-каналами, що спотворило сутність поданої ним інформації.

В Міноборони назвали кількість людей, які працюють в ТЦК по всій країні

Згодом Полтавський обласний ТЦК надав додаткові роз’яснення з питань того, хто працює, а хто служить в ТЦК, та пояснив, що ТЦК є територіальним органом військового управління ЗСУ. У цьому роз’ясненні наголошувалося, що перекручування фактів та створення фейків у період воєнного стану може вводити в оману населення, підривати обороноздатність держави та грати на руку ворогу.

Понад 20 тисяч українців звернулися до центрів рекрутингу: чи може це замінити мобілізацію

Нещодавно «Кременчуцький Телеграф» писав про новий шлях для рекрутингу — відтепер командири військових частин отримали право самим займатися мобілізацією військовозобов’язаних, які добровільно виявили бажання служити.

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У вересні народний депутат Сергій Рахманін, який є членом комітету Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки, розповів, що рекрутинг дуже погано поповнює українську армію. За словами депутата, рекрутинг «ніколи в житті» не зможе забезпечити комплектування збройних сил будь-якої держави, яка веде повномасштабну війну.

Мобілізація за оголошенням: чи варто чекати повістку, та у чому переваги служби за контрактом

У Полтавському ОТЦК також розповідали, чому військові ТЦК для вручення повісток виходять на вулиці та які є способи поповнення Збройних Сил України. А також розповіли, коли припиниться вручення повісток на вулицях міст та як відбувається затримання військовозобов’язаних.