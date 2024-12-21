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Сьогодні День зимового сонцестояння — найкоротшій день та найдовша ніч року

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 533

 

Найкоротший день у 2024 році триватиме рівно 8 годин - сонце сьогодні зійшло о 7.56 ранку та зайде о 15.56

Щороку на 21 чи 22 грудня випадає День зимового сонцестояння. Це найкоротший день на рік та найдовша ніч. З Дня сонцестояння довжина світлового дня починає поступово збільшуватись.

У 2024 році цей день припав на суботу, 21 грудня.

З Дня зимового сонцестояння у Північній півкулі розпочинається астрономічна зима, а у Південній — астрономічне літо.

Під час зимового сонцестояння нахил осі обертання Землі у бік Сонця приймає найбільше значення та у Північній півкулі сонце проходить через найнижчу точку над горизонтом. У цей момент висота Сонця на небі вважається найнижчою.

Назва сонцестояння походить від того, що протягом трьох днів висота сонця у небі практично не змінюються. А після цього сонце поступово підіймається над горизонтом, збільшуючи тривалість світлового дня.

Наші предки вірили, що День зимового сонцестояння — особливий, адже він наповнений потужною енергетикою. Крім цього, пращури вважали, що в цю дату світло перемагає темряву, і тому полюбляли відзначати подію. Так, у давнину люди зупиняли усю роботу та починали займатися прикрашанням будинків. Ввечері предки розпалювали вогнище та випікали хліб у вигляді серця, демонструючи бажання довшого світлового дня. Водночас вогонь мав відлякати нечисту силу та злих духів, яка панувала у найдовшу ніч у році. Вважалося також, що у цей день на землю виходить різна нечиста сила, від якої треба захищатися за допомогою оберегів. Одним із них є гілки ялинки, запах яких відлякує нечисті сили.

Раніше вірили, що це особливий період, коли слід загадувати бажання. У цей день не можна лаятися та сваритися та не можна скупитися. Вважається, що щедрі люди будуть обдаровані подвійно, а ті, хто скупиться — отримають по заслугах.

Найкоротший день у 2024 році триватиме рівно 8 годин — сонце сьогодні зійшло о 7.56 ранку та зайде о 15.56. Після цього настане найдовша ніч року.

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Автор: Віктор Крук
Теги: природа зима сонце
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