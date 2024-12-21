У магазині в Гадячі хуліган під час словесного конфлікту вдарив продавчиню скляною пляшкою

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Потерпілу доставили до лікарні для надання допомоги та встановлення ступеню тяжкості тілесних ушкоджень

У магазині в Гадячі відвідувач під час хуліганських дій спричинив тілесні ушкодження продавчині. Поліція розпочала досудове розслідування та відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Миргородський райвідділ поліції.

Подія сталася 20 грудня близько 15.30 в одному з магазинів міста Гадяч Миргородського району. За попередньою інформацією слідчо-оперативної групи, у чоловіка виник конфлікт з продавчинею магазину. Під час конфлікту чоловік схопив з полиці скляну пляшку та вдарив нею 46-річну працівницю. Потерпілу доставили до лікарні для надання допомоги та встановлення ступеню тяжкості тілесних ушкоджень.

— Під час першочергових оперативних та слідчих дій нами встановлено, що до правопорушення причетний житель Миргородського району 1985 року народження. За даним фактом сектором дізнання поліції під процесуальним керівництвом Гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру, — повідомив начальник Миргородського райвідділу поліції Віталій Ярмолюк.

У повідомленні зазначається, що санкція ч. 1 ст. 296 передбачає штраф від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 — 34 000 грн) або пробаційний нагляд на строк до 5-ти років, або обмеження волі на той самий строк.

Нагадаємо, вчора у Лубнах п’яний чоловік викрав з гаража автівку та скоїв ДТП — поліція оперативно знайшла зловмисника.