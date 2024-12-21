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У Лубнах п’яний чоловік викрав з гаража автівку та скоїв ДТП — поліція знайшла зловмисника

Сьогодні, 12:50 Переглядів: 94

 

Автомобіль поліцейські оперативно повернули власниці, щоправда, у пошкодженому вигляді

Поліцейські Полтавщини оперативно встановили місцезнаходження викраденого автомобіля. Повідомлення про незаконне заволодіння транспортним засобом до Лубенського райвідділу поліції надійшло 20 грудня близько 22.40 від мешканки Лубен. Заявниця пояснила, що невідомі проникли до її гаража, звідки незаконно заволоділи автомобілем ВАЗ 2109. 

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

Отримавши повідомлення, на розшук автомобіля зорієнтували слідчо-оперативну групу поліції Лубенщини, спеціалістів-криміналістів та патрульні екіпажі поліції.

— У ході пошукових заходів поліцейські сектору реагування патрульної поліції Лубенщини знайшли транспортний засіб неподалік села Кононівка Лубенського району. Під час візуального огляду на авто виявлені пошкодження, характерні для дорожньо-транспортної пригоди. Невдовзі встановлено й особу, яка заволоділа транспортним засобом. Ним виявився місцевий мешканець 1986 року народження, — повідомив тимчасовий виконувач обовʼязків начальника Лубенського райвідділу поліції Артем Солтан.

Автомобіль правоохоронці повернули власниці. На водія склали адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Обставини та причини події з’ясовують слідчі.

Нагадаємо, учора на Лубенщині автівка з’їхала на обочину та перекинулася — пасажир загинув на місці ДТП, а водія госпіталізували.

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини ДТП викрадення авто нетверезий водій Лубни
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