У Лубнах п’яний чоловік викрав з гаража автівку та скоїв ДТП — поліція знайшла зловмисника

Поліцейські Полтавщини оперативно встановили місцезнаходження викраденого автомобіля. Повідомлення про незаконне заволодіння транспортним засобом до Лубенського райвідділу поліції надійшло 20 грудня близько 22.40 від мешканки Лубен. Заявниця пояснила, що невідомі проникли до її гаража, звідки незаконно заволоділи автомобілем ВАЗ 2109.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.
Отримавши повідомлення, на розшук автомобіля зорієнтували слідчо-оперативну групу поліції Лубенщини, спеціалістів-криміналістів та патрульні екіпажі поліції.
Автомобіль правоохоронці повернули власниці. На водія склали адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Обставини та причини події з’ясовують слідчі.
Нагадаємо, учора на Лубенщині автівка з’їхала на обочину та перекинулася — пасажир загинув на місці ДТП, а водія госпіталізували.
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