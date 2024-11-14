Чи є ТЦК складовою Збройних Сил України та хто там працює, а хто — служить

Сьогодні, 11:50 Переглядів: 565

Перекручування фактів та створення фейків у період воєнного стану може вводити в оману населення, підривати обороноздатність держави та грати на руку Росії

У Полтавському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) описали, що таке ТЦК, її структуру, хто там служить, а хто — працює. У соцмережах та ЗМІ з цього приводу розповсюджується багато різної інформації, тож пояснення від першоджерела вкрай важливе.

ПЕРШЕ: ТЦК та СП — це територіальні органи військового управління Збройних сил України.

— Збройні Сили України складаються з військових частин, вищих військових навчальних закладів, установ та організацій, з’єднань та органів військового управління. Саме до останніх і відносяться територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Тобто ТЦК та СП — це складова Збройних Сил України, — пояснюють в Полтавському обласному ТЦК та СП.

ДРУГЕ: в ТЦК працюють три категорії громадян — серед них є як військові, так і цивільні.

У Полтавському ОТЦК зазначають, що є «три категорії громадян, які можуть працювати або служити в ТЦК та СП (як і у військових частинах)». Це:

військовослужбовці Збройних Сил України;

державні службовці;

працівники ЗС України.

Друга та третя категорія є цивільними особами. У своїй більшості це жінки.

ТРЕТЄ: форму в ТЦК носять тільки військовослужбовці, які мають зброю, а цивільні працівники та держслужбовці ходять лише в цивільному одязі й зброї не мають.

— Військовослужбовці мають право носити зброю та військову форму. Понад 90% військовослужбовців ТЦК та СП мають бойовий досвід, оскільки пройшли бойові дії та через стан здоров’я вимушені продовжувати військову службу в тилу, — пояснюють у Полтавському ОТЦК.

А працівники та держслужбовці ТЦК не мають штатної зброї, не носять військову форму одягу, не беруть участь у бойових діях, не приймають військову присягу на вірність Українському народові, оскільки вони є цивільними особами.

Службу військовослужбовців та роботу цивільних працівників ТЦК регулює різне законодавство України, відтак всі вони мають різні службові обов’язки та права.

— Спекулювання та маніпуляція на незнанні законодавства, перекручуванні фактів та створенні фейків у період дії правового режиму воєнного стану може вводити в оману населення, підривати обороноздатність держави та грати на руку ворогу. Тільки критичне мислення, обізнаність та перевірка фактів повинні бути засадами під час поглинання безмежної інформації з тисяч ресурсів глобальної мережі Інтернет, - наголошують у Полтавському ОТЦК.

Нагадуємо, що учора, 13 листопада, пройшов брифінг начальника групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП Романа Істоміна щодо відмінностей між мобілізацією та рекрутингом до ЗСУ.

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В ході брифінгу, він прокоментував питання журналістів щодо того, чи можна з працівників ТЦК створити нові бойові бригади, про що останній час багато говорять у медійному просторі та соцмережах.

Роман Істомін відповів, що з саме з працівників ТЦК точно жодної бойової бригади створити неможливо.

Речник Полтавського ОТЦК пояснив, чому із працівників ТЦК неможливо створити бойові бригади

— Працівники ТЦК — це цивільні особи… В ТЦК є працівники та військовослужбовці. Отже, безпосередньо з працівників жодної бригади створювати не можливо. А стосовно військовослужбовців — жодних розпоряджень на якесь розформування ТЦК не надходило. І немає ніякої інформації про розроблення плану, внесення законопроєктів щодо цього, — пояснив речник Полтавського ОТЦК.

Роман Істомін також зауважив, що ТЦК укомплектовані військовослужбовцями, які обмежено придатні до проходження військової служби, мали поранення чи якісь захворіння, що не дозволяє їм виконувати завдання у складі бойових підрозділів. Вони пройшли ВЛК та були визнані придатними до проходження військової служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, навчальних центрах та інших тилових установах. Тож, створення бойових бригад із таких військовослужбовців також неможливо.

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Цей коментар Романа Істоміна був представлений частково, окремі речення були вирвані з контексту, або перекручені багатьма Телеграм-каналами, що спотворило сутність поданої ним інформації. Вочевидь, саме це й викликало появу додаткового роз’яснення з боку Полтавського обласного ТЦК та СП.