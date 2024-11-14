13 листопада у Кременчуці у Міському палаці культури відбувся традиційний молодіжний конкурс «Студент року-2024», який охопив талановитих студентів, що навчаються у закладах вищої освіти міста І-IV рівнів акредитації. Тема конкурсу — «Від минулого до майбутнього»
Цьогоріч участь в конкурсі взяли сім навчальних закладів нашого міста. Всі вони прагнули показати себе, гідно представити свій навчальний заклад.
Творчий марафон почався з представлення учасників й продовжився конкурсною програмою, яка складалася з трьох напрямків. Студенти демонстрували свої таланти у вмінні декламувати вірші, створювати відеоролики й представляти себе з найкращої сторони.
В першому конкурсі «Поетичні рядки минулого» найвищу кількість балів набрала Маргарита Капцевич. Вона прочитала вірш Ліни Костенко «Доля». До речі, дівчина народилася в один день із відомою поетесою тільки з різницею в 75 років.
Не менш яскравим був виступ представниці ВПУ №7 Маргарити Решетар, яка читала вірш Володимира Сосюри «Любіть Україну».
Другий конкурс відеороликів «Екскурсія моїм навчальним закладом» був не менш вражаючим за першого. Студенти постаралися на славу: підійшли креативно й нестандартно розповіли про вузи, в яких навчаються.
Найяскравішим, наймасштабнішим й найцікавішим був останній конкурс домашнє завдання «Молодь майбутнього». Всі учасники разом із групами підтримки демонстрували свої таланти. Співали, танцювали, креативили.
Свято студентської молоді вийшло яскравим й веселим. Навіть кілька повітряних тривог й вимушених перерв не зіпсували настрій.
Всі виступи підтримували глядачі й студентські групи підтримки, які вболівали «за своїх» з плакатами й кричалками, а також аплодували, не жаліючи долонь.
За результатами конкурсу переможницею стала представниця льотного коледжу Маргарита Капцевич. Навчальний заклад другий раз поспіль підтвердив, що тут навчається найталановитіша молодь міста.
Попри результат, всі учасники отримали дипломи та цінні подарунки від організаторів та спонсорів конкурсу.
Зазначимо, що в цьому році кременчуцьку молодь активно підтримав місцевий соціально відповідальний бізнес — понад 10 компаній взяли участь у спонсорській програмі конкурсу.
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