Другий рік поспіль титул «Студент року-2024» — у Кременчуцького льотного коледжу

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13 листопада у Кременчуці у Міському палаці культури відбувся традиційний молодіжний конкурс «Студент року-2024», який охопив талановитих студентів, що навчаються у закладах вищої освіти міста І-IV рівнів акредитації. Тема конкурсу — «Від минулого до майбутнього»

Цьогоріч участь в конкурсі взяли сім навчальних закладів нашого міста. Всі вони прагнули показати себе, гідно представити свій навчальний заклад.

Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського представляв Олександр Іщенко.

Від Кременчуцького медичного фахового коледжу ім. Литвиненка виступала Ангеліна Демʼяненко.

Минулорічного переможця конкурсу — Кременчуцький льотний коледж ХНУВС, представляла Маргарита Капцевич.

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського представила Юліана Морозова.

Від Обласного коледжу «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка» Полтавської обласної ради виступала Софія Колода.

Іван Шуть — студент Регіонального центру професійно-технічної освіти № 1 м. Кременчука, представляв свій навчальний заклад.

Від Вищого професійного училища 7 виступала Маргарита Решетар.

Творчий марафон почався з представлення учасників й продовжився конкурсною програмою, яка складалася з трьох напрямків. Студенти демонстрували свої таланти у вмінні декламувати вірші, створювати відеоролики й представляти себе з найкращої сторони.











В першому конкурсі «Поетичні рядки минулого» найвищу кількість балів набрала Маргарита Капцевич. Вона прочитала вірш Ліни Костенко «Доля». До речі, дівчина народилася в один день із відомою поетесою тільки з різницею в 75 років. Не менш яскравим був виступ представниці ВПУ №7 Маргарити Решетар, яка читала вірш Володимира Сосюри «Любіть Україну». Другий конкурс відеороликів «Екскурсія моїм навчальним закладом» був не менш вражаючим за першого. Студенти постаралися на славу: підійшли креативно й нестандартно розповіли про вузи, в яких навчаються. Найяскравішим, наймасштабнішим й найцікавішим був останній конкурс домашнє завдання «Молодь майбутнього». Всі учасники разом із групами підтримки демонстрували свої таланти. Співали, танцювали, креативили.

















