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Завдяки новому закону про мобілізацію показники призову до лав ЗСУ збільшилися у 2,5 раза

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 229

  

З дня набрання чинності новим законом про вдосконалення мобілізації пройшло понад 3 місяці

Міністерство оборони України повідомляє про значне збільшення резервів Збройних Сил завдяки новому закону про мобілізацію. За даними відомства, показники призову військовозобов'язаних зросли у 2,5 раза порівняно з першим кварталом поточного року.

Про це пише «Телеграф» з посиланням на відповідь пресслужби Міноборони на запит видання.

— Набрання чинності Законом України від 11 квітня 2024 року № 3633-IX дозволило нам збільшити показники призову військовозобовʼязаних на військову службу під час мобілізації у 2,5 раза порівняно з першим кварталом поточного року, що в цілому дозволяє на даному етапі проводити своєчасне доукомплектування військових частин, відновлення їх боєздатності та створення необхідних резервів, — кажуть у Міноборони.

 

При цьому за інформацією Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ, на сьогодні питання посилення мобілізації не ініціюється.

Пресслужба Міноборони повідомляє, що при достатньому числі підготовлених бійців і успішному проведенні призову, військове керівництво все ж підготує законодавчі зміни, які стосуватимуться ротації та демобілізації, тобто можливості звільнення окремих категорій військовослужбовців у запас під час воєнного стану.

Чи можлива демобілізація без посилення мобілізації, і як це може привести до поразки у війні та втрати державності

Наразі в ЗСУ проводяться лише локальні заходи з ротації та підтримання боєздатності.

— В інтересах виконання заходів відновлення боєздатності, організовано проводиться заміна (ротація) військових частин (підрозділів), які виконують завдання у складі створених угруповань військ, — пояснюють у пресслужбі Міноборони.

Мова, однак, лише про надання відпусток, доукомплектування особовим складом та технікою, а також проведення бойового злагодження (у тому числі на території держав-партнерів), тривалістю від двох тижнів до трьох місяців.

У Міноборони розповіли, як новий закон мотивує українців йти на військову службу та кого мобілізують у першу чергу

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» писав з посиланням на речника Полтавського обласного ТЦК якою буде мобілізація після 16 липня, коли закінчився термін на оновлення облікових даних, та чи призиватимуть колишніх поліцейських.

Наше видання також повідомляло, що новий закон про вдосконалення мобілізації, який набрав чинності 18 травня, дозволив наростити темпи мобілізації та поповнення Сил оборони через рекрутинг, а також оновити облікові дані понад 4,6 млн військовозобов’язаних.

Ми писали, що Міністерство оборони України не планує впроваджувати електронні повістки в мобільний застосунок для військовозобов’язаних «Резерв+».

А речник Міноборони Дмитро Лазуткін розповів навіщо працівники ТЦК видають повістки на вулицях та коли це припиниться.

У Міноборони також розповіли, як новий закон мотивує українців йти на військову службу та кого мобілізують у першу чергу.

 

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Якою буде мобілізація після 16 липня та чи призиватимуть колишніх поліцейських — речник Полтавського обласного ТЦК

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Автор: Віктор Крук
Теги: мобілізація Міноборони ЗСУ посилення закон
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