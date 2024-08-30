У Кременчуці попрощаються з військовим Максимом Білоусовим

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У понеділок, 2 вересня, у Кременчуці попрощаються з військовослужбовцем Максимом Білоусовим. Воїн помер 23 серпня від отриманих поранень. Про це повідомили у департаменті соціального захисту населення Кременчука.

У полеглого військового лишились батьки.

— 11:00 відбудеться прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;

— 12:00 прощання у Свято-Миколаївському соборі;

— 13:00 виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.