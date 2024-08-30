Сьогодні вдень на автодорозі Полтавщини загорівся легковий автомобіль

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Сьогодні, 30 серпня, близько 11.40 до Лубенського райвідділу поліції надійшло повідомлення від чергового ДСНС про загоряння легкового автомобіля на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, поблизу села Пишне Лубенської територіальної громади.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Лубенський райвідділу поліції.

— Отримавши повідомлення, на місце події негайно прибув екіпаж сектору реагування патрульної поліції Лубенщини та рятувальники ДСНС. Пожежу ліквідували, — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, загоряння легкового автомобіля BMW сталося під час руху. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Поліція встановлює обставини події.