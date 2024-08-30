У Києві відкрилася фотовиставка й пройшла акція на підтримку полонених та зниклих безвісти

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 109

Сьогодні, 30 серпня, в центрі Києва відбулася акція на підтримку полонених і зниклих безвісти військових й журналістів.

Журналістка «Кременчуцького Телеграфа», яка перебуває на відкритті, розповідає, що на захід зібралися рідні військових, які знаходяться в полоні, або доля яких невідома. Присутні понад 300 людей.

Захід відкрили керівники Національної спілки журналістів України, голова Сергій Томіленко і його заступниця Ліна Кущ. Також до присутніх звернулися представники влади, громадських організацій. Всі багато говорили про долі військових й виражали сподівання, що більшість повернуться додому живими.

Самі родичі багато говорили про проблеми, з якими стикаються, підкреслювали, що часто не мають жодної інформації про своїх рідних та не можуть ніде її знайти. Порушували питання якості послуг патронатних служб бригад.

Вони звертаються по допомогу й сподіваються, що будуть почуті не тільки керівниками війська, представниками влади, але й міжнародною спільнотою.

Що стосується виставки фоторобіт, на ній представлені творчі роботи досвідченого фотографа Євгена Зінченка, для якого історії журналістів, військових та цивільних полонених стали поштовхом для створення циклу робіт «Об'єднані серця сімей зниклих безвісти та полонених». В експозиції поєднуються моменти життя до та під час війни.