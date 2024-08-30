У Києві відкрилася фотовиставка й пройшла акція на підтримку полонених та зниклих безвісти

Сьогодні, 30 серпня, в центрі Києва відбулася акція на підтримку полонених і зниклих безвісти військових й журналістів.
Журналістка «Кременчуцького Телеграфа», яка перебуває на відкритті, розповідає, що на захід зібралися рідні військових, які знаходяться в полоні, або доля яких невідома. Присутні понад 300 людей.
Захід відкрили керівники Національної спілки журналістів України, голова Сергій Томіленко і його заступниця Ліна Кущ. Також до присутніх звернулися представники влади, громадських організацій. Всі багато говорили про долі військових й виражали сподівання, що більшість повернуться додому живими.
Самі родичі багато говорили про проблеми, з якими стикаються, підкреслювали, що часто не мають жодної інформації про своїх рідних та не можуть ніде її знайти. Порушували питання якості послуг патронатних служб бригад.
Вони звертаються по допомогу й сподіваються, що будуть почуті не тільки керівниками війська, представниками влади, але й міжнародною спільнотою.
Що стосується виставки фоторобіт, на ній представлені творчі роботи досвідченого фотографа Євгена Зінченка, для якого історії журналістів, військових та цивільних полонених стали поштовхом для створення циклу робіт «Об'єднані серця сімей зниклих безвісти та полонених». В експозиції поєднуються моменти життя до та під час війни.
До експозиції увійшли знімки полонених журналістів:
На відкритті виставки виступали українські митці: Альона Гребенюк, оперна діва української та міжнародної сцени; Микита Олейник, соліст Академічного ансамблю пісні й танцю Національної гвардії України; Український академічний фольклорно-етнічний ансамбль «Калина».
Крім того, на найбільшому в Україні екрані ТРЦ «Gulliver» транслюється проморолик на підтримку зниклих безвісти. Відео створено у партнерстві з торгово-розважальним центром «Gulliver» та PR-агенцією Look Up Lab й буде транслюватись до 1 вересня 2024 року.
Крім того, в рамках акції на найбільшому в Україні екрані ТРЦ «Gulliver» транслюється проморолик на підтримку зниклих безвісти. Відео створено у партнерстві з торгово-розважальним центром «Gulliver» та PR-агенцією Look Up Lab й буде транслюватись до 1 вересня 2024 року.
Як розповіли в НСЖУ, щонайменше 28 працівників медіа і громадянських журналістів перебувають у неволі внаслідок незаконних затримань, захоплень у полон, облудних звинувачень і фальсифікованих «судових процесів» російських окупантів на території України. За офіційними даними, понад 50 000 українців зникли безвісти з 24 лютого 2022 року.
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