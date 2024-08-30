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Україна, Світ, Фотоколекція, Війна

У Києві відкрилася фотовиставка й пройшла акція на підтримку полонених та зниклих безвісти

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 109

 Захід приурочений до Міжнародного дня зниклих безвісти 30 серпня

Сьогодні, 30 серпня, в центрі Києва відбулася акція на підтримку полонених і зниклих безвісти військових й журналістів.
Журналістка «Кременчуцького Телеграфа», яка перебуває на відкритті, розповідає, що на захід зібралися рідні військових, які знаходяться в полоні, або доля яких невідома. Присутні понад 300 людей.

Захід відкрили керівники Національної спілки журналістів України, голова Сергій Томіленко і його заступниця Ліна Кущ. Також до присутніх звернулися представники влади, громадських організацій. Всі багато говорили про долі військових й виражали сподівання, що більшість повернуться додому живими.

Самі родичі багато говорили про проблеми, з якими стикаються, підкреслювали, що часто не мають жодної інформації про своїх рідних та не можуть ніде її знайти. Порушували питання якості послуг патронатних служб бригад.
Вони звертаються по допомогу й сподіваються, що будуть почуті не тільки керівниками війська, представниками влади, але й міжнародною спільнотою.

Що стосується виставки фоторобіт, на ній представлені творчі роботи досвідченого фотографа Євгена Зінченка, для якого історії журналістів, військових та цивільних полонених стали поштовхом для створення циклу робіт «Об'єднані серця сімей зниклих безвісти та полонених». В експозиції поєднуються моменти життя до та під час війни.

До експозиції увійшли знімки полонених журналістів:

  • Дмитра Хилюка, журналіста УНІАН, викраденого 3 березня 2022 року. Чоловік перебуває у виправній колонії ІК-7 у Пакіно Володимирської області Росії;
  • Вікторії Рощиної, журналістки-фрілансерки, яка співпрацювала з «Українською правдою», «Громадським радіо», «Радіо Свобода», й була викрадена 3 серпня 2023 року;
  • Ірини Данилович, кримської медичної сестри, профспілкової і громадської активістки, громадянської журналістки «Кримського процесу», затриманої 29 квітня 2022 року, засудженої до 7 років позбавлення волі;
  • Яни Суворової, адміністраторки телеграм-каналу «Мелітополь — це Україна», викраденої 20 серпня 2023 року;
  • Ірини Левченко, журналістки з Мелітополя, затриманої разом із чоловіком 6 травня 2023 року;
  • Сергія Цигіпи, громадського діяча, журналіста із Нової Каховки, затриманого 12 березня 2022 року;
  • Руслана Сулейманова, громадянського журналіста, який висвітлював порушення прав людини в окупованому Криму, затриманого 27 березня 2019 року;
  • Георгія Левченка, адміністратора телеграм-каналу «РІА Мелітополь», викраденого 20 серпня 2023 року;
  • Асана Ахтемова, кримського журналіста, кореспондента і помічника редактора газети «Авдет», затриманого 3 вересня 2021 року;
  • Ремзі Бекірова, громадянського журналіста, кореспондента «Grani.ru», який висвітлював резонансні справи проти кримських татар в окупованому Криму, був затриманий 28 березня 2019 року;
  • Володимира Дудки, українського військового моряка, інженера з техніки безпеки, політичного аналітика. Співпрацював з журналом «Чорноморська безпека», затриманий 9 листопада 2016 року, 4 квітня 2019 року за явно сфальсифікованою справою засуджений до 14 років позбавлення волі в колонії суворого режиму;
  • Дмитра Штиблікова, українського журналіста, офіцера запасу ЗСУ. Керівника міжнародних програм аналітичного центру «Номос», заступника головного редактора журналу «Чорноморська безпека», затриманого 9 листопада 2016 року.
— Ця подія надає унікальну можливість об’єднати голоси урядовців, дипломатів, представників міжнародних організацій, відомих артистів та медіа з метою привернення уваги до проблеми зниклих безвісти та полонених. Вперше в України створено спільний майданчик, де є можливість разом продемонструвати єдність у підтримці сімей, які щоденно в пошуках близької людини, — зазначили організатори події, Національна спілка журналістів України.

На відкритті виставки виступали українські митці: Альона Гребенюк, оперна діва української та міжнародної сцени; Микита Олейник, соліст Академічного ансамблю пісні й танцю Національної гвардії України; Український академічний фольклорно-етнічний ансамбль «Калина».

Крім того, на найбільшому в Україні екрані ТРЦ «Gulliver» транслюється проморолик на підтримку зниклих безвісти. Відео створено у партнерстві з торгово-розважальним центром «Gulliver» та PR-агенцією Look Up Lab й буде транслюватись до 1 вересня 2024 року.

Крім того, в рамках акції на найбільшому в Україні екрані ТРЦ «Gulliver» транслюється проморолик на підтримку зниклих безвісти. Відео створено у партнерстві з торгово-розважальним центром «Gulliver» та PR-агенцією Look Up Lab й буде транслюватись до 1 вересня 2024 року.

Як розповіли в НСЖУ, щонайменше 28 працівників медіа і громадянських журналістів перебувають у неволі внаслідок незаконних затримань, захоплень у полон, облудних звинувачень і фальсифікованих «судових процесів» російських окупантів на території України. За офіційними даними, понад 50 000 українців зникли безвісти з 24 лютого 2022 року.


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Автор: Мирослава Українська
Теги: виставка полонені зниклі безвісти журналісти НСЖУ Київ
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