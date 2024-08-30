Зловживання службовим становищем: у Кременчуцькому районі збільшилась кількість фактів розкрадання майна — прокуратура

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 77

Також втричі більше, у порівняні з попередніми показниками, прокурори Полтавщини направили до суду обвинувальних актів про корупційні кримінальні провадження

За перше півріччя 2024 на Полтавщині збільшилась кількість виявлених фактів привласнень, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем — на 67%. Про це стало відомо зі звіту Полтавської обласної прокуратури 30 серпня.

Передусім це стосується Миргородського та Кременчуцького районів, вказали у прокуратурі. Також втричі більше, у порівняні з попередніми показниками, прокурори Полтавщини направили до суду обвинувальних актів про корупційні кримінальні провадження (з 36 до 95).

Нагадаємо, на Полтавщині голову сільради звинувачують у передачі 25 га лісу під піщаний кар'єр