У Кременчуці рівень забрудненості двох річок перевищує норму майже у 500 разів

Жителям Кременчука радять не використовувати воду з цих річок для миття рук, фруктів та овочів і здійснювати обмежувальні заходи щодо купання
Станом на 30 серпня показники мікробіологічної забрудненості (індекс ЛКП) води у річках Дніпро та Сухий Кагамлик не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді з посиланням на результати санітарно-мікробіологічного дослідження.
Рівень забрудненості річок:
Жителям Кременчука радять не використовувати воду з цих річок для миття рук, фруктів та овочів і здійснювати обмежувальні заходи щодо купання.
Нагадаємо, фахівці Кременчуцького відокремленого підрозділу Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» двічі на місяць відбирають у цих річках проби для проведення бактеріологічних та санітарно-гігієнічних досліджень на виявлення у воді холери.
На початку червня якість води на центральному пляжі у Дніпрі відповідала допустимим нормам.
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