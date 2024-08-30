У Кременчуці рівень забрудненості двох річок перевищує норму майже у 500 разів

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Жителям Кременчука радять не використовувати воду з цих річок для миття рук, фруктів та овочів і здійснювати обмежувальні заходи щодо купання

Станом на 30 серпня показники мікробіологічної забрудненості (індекс ЛКП) води у річках Дніпро та Сухий Кагамлик не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді з посиланням на результати санітарно-мікробіологічного дослідження.

Рівень забрудненості річок:

Сухий Кагамлик, пляж у районі Регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький» — індекс ЛКП початок пляжу 700 000, кінець пляжу 2 400 000, (допустиме значення — 5 000).

Дніпро, центральний пляж — індекс ЛКП початок пляжу 700 000, кінець пляжу 2 400 000, (допустиме значення — 5 000).

Жителям Кременчука радять не використовувати воду з цих річок для миття рук, фруктів та овочів і здійснювати обмежувальні заходи щодо купання.

Нагадаємо, фахівці Кременчуцького відокремленого підрозділу Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» двічі на місяць відбирають у цих річках проби для проведення бактеріологічних та санітарно-гігієнічних досліджень на виявлення у воді холери.

На початку червня якість води на центральному пляжі у Дніпрі відповідала допустимим нормам.