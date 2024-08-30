У «Полтаваобленерго» опублікували графік погодинного відключення світла на суботу, 31 серпня

Сьогодні, 19:12 Переглядів: 0

У «Полтаваобленерго» оприлюднили графік погодинних відключень на суботу, 31 серпня. Відповідна інформація опублікована на сайті компанії.

Знеструмлюватимуть споживачів протягом усієї доби за двома різними графіками:

з 00.00 до 16.00 — 1 черга;

з 16.00 до 22.00 — 2 черги;

з 22.00 до 24.00 — 1 черга.

Ознайомитися з графіком для Полтавщини можна буде ТУТ. Знайти свою адресу — у переліку.

Нагадаємо, за словами колишнього міністра палива та енергетики Івана Плачкова, відключення світла по всій Україні триватимуть тиждень-два за умов відсутності нових атак.