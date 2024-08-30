У «Полтаваобленерго» опублікували графік погодинного відключення світла на суботу, 31 серпня

У «Полтаваобленерго» оприлюднили графік погодинних відключень на суботу, 31 серпня. Відповідна інформація опублікована на сайті компанії.
Знеструмлюватимуть споживачів протягом усієї доби за двома різними графіками:
Ознайомитися з графіком для Полтавщини можна буде ТУТ. Знайти свою адресу — у переліку.
Нагадаємо, за словами колишнього міністра палива та енергетики Івана Плачкова, відключення світла по всій Україні триватимуть тиждень-два за умов відсутності нових атак.
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