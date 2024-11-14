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У Міноборони назвали кількість людей, які працюють в ТЦК по всій країні

Сьогодні, 15:21 Переглядів: 1 609

 

Серед них є велика кількість цивільних осіб та жінок

В територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у всіх регіонах України загалом працює 36 тисяч осіб, з яких майже 7 тисяч — цивільні та близько 3 тисяч — жінки. Серед військовослужбовців багато обмежено придатних до проходження військової служби.

Про це сьогодні, 14 листопада, заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в  ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання, чи справді в ТЦК працює близько 100 тисяч осіб.

— В ТЦК працює зараз 36 тис. людей, серед яких майже 7 тисяч — це цивільні. Також серед військових є обмежено придатні, доволі багато таких людей. Є близько 3 тисяч жінок, — відповів він.

Нагадуємо, що учора, 13 листопада, пройшов брифінг начальника групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП Романа Істоміна щодо відмінностей між мобілізацією та рекрутингом до ЗСУ.

В ході брифінгу, він прокоментував питання щодо того, чи можна з працівників ТЦК створити нові бойові бригади, про що останній час багато говорять у медійному просторі та соцмережах.

Роман Істомін відповів, що з саме з працівників ТЦК точно жодної бойової бригади створити неможливо.

— Працівники ТЦК — це цивільні особи… В ТЦК є працівники та військовослужбовці. Отже, безпосередньо з працівників жодної бригади створювати не можливо, — пояснив речник Полтавського ОТЦК.

Роман Істомін також зауважив, що ТЦК укомплектовані військовослужбовцями, які обмежено придатні до проходження військової служби, мали поранення чи якісь захворіння, що не дозволяє їм виконувати завдання у складі бойових підрозділів. Вони пройшли ВЛК та були визнані придатними до проходження військової служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП та інших тилових установах. Тож, створення бойових бригад із таких військовослужбовців також неможливо.

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Цей коментар Романа Істоміна був представлений частково, окремі речення були вирвані з контексту, або перекручені багатьма Телеграм-каналами, що спотворило сутність поданої ним інформації.

Сьогодні зранку Полтавський ОТЦК надав додаткові роз’яснення з питань того, хто працює, а хто служить в ТЦК, та пояснив, що ТЦК є територіальним органом військового управління ЗСУ.

У цьому роз’ясненні наголошувалося, що перекручування фактів та створення фейків у період воєнного стану може вводити в оману населення, підривати обороноздатність держави та грати на руку ворогу.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ТЦК та СП Міноборони мобілізація військовослужбовці
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