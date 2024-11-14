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Наскільки зросли ціни на Полтавщині у жовтні та що ще не подорожчало

Сьогодні, 15:39 Переглядів: 224

 

Про зміни цін на споживчому ринку регіону за минулий місяць розповіли у Головному управлінні статистики в Полтавській області

На споживчому ринку області у жовтні 2024 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в цілому зросли на 3,3%.

Про це повідомляє Полтавська ОВА з посиланням на дані обласного управління статистики.

Найбільше подорожчали яйця та овочі — на 21,9% та 17,8% відповідно. Також зросли ціни на:

  • масло — на 8,0%;
  • продукти перероблення зернових — на 5,1%;
  • олію соняшникову — на 5,0%;
  • фрукти — на 4,4%;
  • молоко — на 4,1%;
  • рибу та продукти з риби — на 2,8%;
  • сир та м’який сир (творог) — на 2,4%;
  • кондитерські вироби з борошна — на 2,1%;
  • макаронні вироби — на 1,6%;
  • безалкогольні напої — на 1,5%;
  • сало — на 0,8%;
  • хліб — на 0,3%;
  • рис — на 0,2%.

Водночас подешевшали цукор — на 2,9%, м’ясо та м’ясопродукти — на 0,4%.

Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби зросли на 1% через подорожчання тютюнових виробів на 1,8%. Алкогольні напої подешевшали на 0,1%.

У сфері охорони здоров’я підвищення цін на 2,2% зумовлено подорожчанням послуг лікарень на 7,3%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання — на 1,5% та амбулаторних послуг — на 0,4%.

Ціни на транспорт у цілому зросли на 0,8%.

Також на 0,1–1,1% зросли ціни на послуги ресторанів та готелів, у сферах зв’язку, відпочинку і культури, на одяг і взуття.

Водночас на 0,8% знизились ціни на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла. Адже без змін у цілому залишились ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива, вартість послуг освіти.

Нагадаємо, ми сьогодні писали, що на Кременчуччині ціни на яйця б’ють рекорди, та розповіли, що подорожчало, а що подешевшало в Кременчуцькому районі за тиждень.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ціни Полтавська ОВА Полтавська область статистика
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