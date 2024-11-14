Ціни на яйця б’ють рекорди: що подорожчало, а що подешевшало на Кременчуччині за тиждень

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 503

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торгівельних закладах району станом на 14 листопада. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

За останній тиждень на Кременчуччині найбільше подорожчали яйця — за тиждень їх середня ціна зросла на понад 6 грн! За десяток яєць тепер треба сплатити від 63 до 80 грн. Також суттєво зросли ціни на макаронні вироби та буряк. А подешевшала лише капуста.

Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, не всі продукти харчування, сезонні овочі та фрукти підпадають під цей моніторинг.

Згідно з інформацією Держпродспоживслужби за минулий тиждень

подорожчали:

яйця — на 6,45 грн за десяток;

макаронні вироби — на 1,15 грн за кг;

буряк — на 0,81 грн за кг;

крупа вівсяна — на 0,75 грн за кг;

борошно пшеничне — на 0,65 грн за кг.

подешевшали:

капуста — на 0,68 грн за кг.

У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» щотижня публікує моніторинг цін на соціально значущі товари.