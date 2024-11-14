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Кременчук, Освіта

Міська влада допоможе із облаштуванням укриттів у двох державних закладах освіти — Малецький

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 142

 

Зокрема із міського бюджету виділять 3 млн грн на облаштування укриття для студентів Кременчуцького національного університету 

У наступному році міська влада Кременчука планує виділити із бюджету гроші на облаштування укриттів у двох закладах вищої освіти міста — Кременчуцькому національному університеті та Кременчуцькому льотному коледжі. Про це міський голова Кременчука Віталій Малецький заявив під час засідання виконавчого комітету 14 листопада.

— Зі свого боку громада міста Кременчука, розуміючи необхідність підтримки вузу й безпеки дітей, які нам навчаються, студентів, на наступний рік ми плануємо 3 млн грн виділити на укриття для Кременчуцького національного університету. Для того, аби укриття зробити повноцінне.

Адресу, де це укриття планують створити, міський голова не назвав з міркувань безпеки. 

— Це наш реальний внесок, наша реальна підтримка буде. І не лише національного університету, але й льотного коледжу, в якому теж навчаються діти, у тому числі й кременчужани. Там ми теж будемо співфінансувати будівництво укриття. 

Нагадаємо, студенти КрНУ скаржаться на холодні аудиторії у приміщенні університету. Малецький каже, що із опаленням державного вузу могла б допомогти обласна рада.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: КрНУ льотний коледж укриття
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