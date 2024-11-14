Міська влада допоможе із облаштуванням укриттів у двох державних закладах освіти — Малецький

Зокрема із міського бюджету виділять 3 млн грн на облаштування укриття для студентів Кременчуцького національного університету
У наступному році міська влада Кременчука планує виділити із бюджету гроші на облаштування укриттів у двох закладах вищої освіти міста — Кременчуцькому національному університеті та Кременчуцькому льотному коледжі. Про це міський голова Кременчука Віталій Малецький заявив під час засідання виконавчого комітету 14 листопада.
Адресу, де це укриття планують створити, міський голова не назвав з міркувань безпеки.
Нагадаємо, студенти КрНУ скаржаться на холодні аудиторії у приміщенні університету. Малецький каже, що із опаленням державного вузу могла б допомогти обласна рада.
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