У Полтаві на 13 років за ґратами засудили місцевого мешканця, який із ножем напав на двох чоловіків

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 132

На 13 років за ґратами засудили чоловіка, який у лютому 2022 року скоїв умисне вбивство в одному з торгових центрів Полтави. Відповідний вирок виніс Ленінський районний суд Полтави 7 січня.

У матеріалах справи зазначено, що того дня обвинувачений познайомився у кафетерії торгового центру із двома чоловіками. Вони разом розпивали спиртне, а потім між ними виник конфлікт.

Пізніше чоловік зайшов до супермаркету у цьому ж приміщенні, купив там господарський ніж і повернувся з ним до кафетерію. Далі від кілька разів вдарив ножем одного зі своїх нових знайомих — від отриманих травм той загинув на місці.

Нападник намагався вбити й іншого чоловіка, проте той почав чинити опір, тож відбувся лиш пораненнями.

У залі суду обвинувачений свою вину повністю заперечував. Каже, що не пам'ятає подій того дня, а показання дає лише виходячи із досліджених доказів. Він також не може пояснити, що спровокувало його дії, пам'ятає лиш одну фразу, яку сказав йому потерпілий: «старий, я давно за тобою спостерігаю, за твої прогули тобі давно пора на кладовище».

Суд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві та присудив йому 13 років за ґратами з виплатою моральної шкоди потерпілим у розмірі 1 мільйона гривень та понад 13 тисяч гривень матеріальної компенсації.

Нагадаємо, нещодавно до 10 років за ґратами засудили чоловіка, який зарізав цивільну дружину у присутності їх сина.