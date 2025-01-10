П’ятеро хокеїстів з «Кременчука» увійшли до збірної України і гратимуть у зимовій Універсіаді-2025

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 149

Перша гра відбудеться уже в неділю, хокеїсти зустрінуться зі збірною Словаччини

П’ятеро гравців хокейного клубу «Кременчук» увійшли до складу студентської збірної і гратимуть на зимовій Універсіаді-2025. Про це інформують у пресслужбі клубу.

До складу збірної увійшли захисник Расім Абдуллаєв та нападники Євген Абаджян, Владислав Брага, Гліб Кривошапкін та Артем Целогородцев.

Перша гра відбудеться уже цієї неділі — команда зустрінеться зі збірною Словаччини. Далі на збірну України чекатимуть ще три гарантовані матчі із командами Польщі, Японії та США.

Нагадаємо, також нещодавно до складу молодіжної збірної увійшов ще один хокеїст із «Кременчука» Тимофій Материкін.