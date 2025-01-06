Гравець хокейного клубу «Кременчук» увійшов до складу молодіжної збірної України

Захисник із хокейного клубу «Кременчук» Тимофій Материкін увійшов до складу молодіжної збірної України та візьме участь у чемпіонаті світу з хокею. Про це пише видання «Полтавщина Спорт».
Відомо, що хокеїста викликали на заключний навчально-тренувальний збір в Естонії, що відбудеться перед чемпіонатом Світу.
За підсумками цього збору тренерський штаб збірної сформує остаточний склад, який поїде на світовий чемпіонат з хокею. Відбуватиметься збір з 11 до 17 січня у Таллінні.
Нагадаємо, нещодавно капітана хокейного клубу «Кременчук» Віталія Ляльку визнали найкращим хокеїстом 2024 року.
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