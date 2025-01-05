Капітан хокейного клубу «Кременчук» став найкращим хокеїстом 2024 року — ФХУ

За результатами опитування Федерації хокею України, капітана хокейного клубу «Кременчук» Віталія Ляльку визнали найкращим хокеїстом 2024 року. 28-річний гравець попередній сезон завершив з другим показником у заліку бомбардирів національного чемпіонату. Про це повідомили у ФХУ.
Опитування проходило серед тренерів збірних команд України і вболівальників. Віталій Лялька став переможцем у голосуванні вболівальників та розділив 3-4 позицію серед тренерів.
Нагадаємо, хокейний клуб «Кременчук» переміг столичний «Сокіл» на виїзді.
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