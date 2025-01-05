Капітан хокейного клубу «Кременчук» став найкращим хокеїстом 2024 року — ФХУ

Сьогодні, 11:05 Переглядів: 222

За результатами опитування Федерації хокею України, капітана хокейного клубу «Кременчук» Віталія Ляльку визнали найкращим хокеїстом 2024 року. 28-річний гравець попередній сезон завершив з другим показником у заліку бомбардирів національного чемпіонату. Про це повідомили у ФХУ.

Опитування проходило серед тренерів збірних команд України і вболівальників. Віталій Лялька став переможцем у голосуванні вболівальників та розділив 3-4 позицію серед тренерів.

— У складі національної збірної Віталій був одним з найкращих бомбардирів як на Олімпійських кваліфікаціях, так і на чемпіонаті світу (загалом 5 шайб та 7 результативних передач в 11 офіційних матчах збірної в рамках календарного року), — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, хокейний клуб «Кременчук» переміг столичний «Сокіл» на виїзді.



