Хокейний клуб «Кременчук» переміг столичний «Сокіл» на виїзді

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 113

На лід команда уже вийшла в оновленому складі

Учора, 28 грудня, хокейний клуб «Кременчук» на виїзді обіграв столичний «Сокіл» в останньому матчі цього року. Результатами матчу ділиться пресслужба клубу на своїй сторінці.

«Сокіл» тричі випереджав у рахунку «Кременчук», але все одно наприкінці матчу поступилися на одну шайбу.

Шайби у матчі закидали:

1:0 — Ромащенко (В. Мазур, Чердак), 01:10 — «Сокіл»

1:1 — Лялька, 04:48 — «Кременчук»

2:1 — Дворецький (Мазур, Чердак), 10:16 — «Сокіл»

2:2 — Геворкян (Лялька, Ігнатенко), 31:18 — «Кременчук»

3:2 — Бородай (Захаров), 34:32 — «Сокіл»

3:3 — Матусевич (Целогородцев, Абаджян), 44:03 — «Кременчук»

3:4 — Лялька (Геворкян), 44:24 — «Кременчук»

Огляд матчу можна переглянути на відео.

Нагадаємо, цей матч «Кременчук» зіграли уже оновленим складом: без Гордюшина, Круглякова і Тимченка, зате із Захарченком та Абдуллаєвим.