Хокейний клуб «Кременчук» переміг столичний «Сокіл» на виїзді

Учора, 28 грудня, хокейний клуб «Кременчук» на виїзді обіграв столичний «Сокіл» в останньому матчі цього року. Результатами матчу ділиться пресслужба клубу на своїй сторінці.
«Сокіл» тричі випереджав у рахунку «Кременчук», але все одно наприкінці матчу поступилися на одну шайбу.
Шайби у матчі закидали:
Огляд матчу можна переглянути на відео.
Нагадаємо, цей матч «Кременчук» зіграли уже оновленим складом: без Гордюшина, Круглякова і Тимченка, зате із Захарченком та Абдуллаєвим.
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