Українці скаржаться на затримку виплати «тисячі Зеленського»: у Мінцифри пояснили у чому можуть бути причини

Сьогодні, 17:06 Переглядів: 83

Через затримку виплат 1000 грн у рамках урядової програми «Зимова єПідтримка» багато українців висловлюють незадоволення у соцмережах. На це звернуло увагу Міністерство цифрової трансформації та надало роз’яснення на офіційній сторінці порталу державних послуг «Дія» у Facebook щодо можливих причин цих затримок та поради, як їх усунути.

Програма «Зимова єПідтримка» стартувала в Україні з 1-го грудня. Подати заявки на виплату фінансової підтримки у рамках цієї програми можна через «Укрпошту» (для пенсіонерів) або уповноважені банки. Втім, більшість громадян реєструють заявки через «Дію».

Згідно з правилами, виплати повинні надійти протягом 10 робочих днів після подання заявки. Проте, на практиці багатьом кошти надходять з запізненням. У чому може бути причина?

Міністерство цифрової трансформації радить спочатку перевірити правильність даних картки «Національний кешбек», вказаних у заявці на «Зимову єПідтримку» через застосунок «Дія» та в банківському додатку. Допомога може бути зарахована на спеціальний рахунок отримувача лише в разі, якщо номер рахунку співпадає з ідентифікаційним кодом або серією та номером паспорта отримувача. Якщо були помилки в наданій інформації, заявку анулюють.

У Мінцифрі зазначають, що затримка виплати допомоги може бути зумовлена тим, що вихідні та святкові дні не враховуються при розрахунку термінів 10 робочих днів. Отже, вираховувати треба не календарні, а саме робочі дні без субот та неділь. Причиною може бути і стара версія «Дії».

Для усунення усіх причин, що перешкоджають отриманню допомоги, у Мінцифри радять зробити наступні кроки:

Перевірте коректність даних: переконайтеся, що всі дані у заявці внесені правильно, особливо зверніть увагу на дані у застосунку «Дія».

Оновіть застосунок «Дія»: використання старої версії програми може спричинити технічні збої та затримки.

Перевірте банківську картку: упевніться, що картка «Національного кешбеку» правильно прив’язана до застосунку «Дія».

Зверніться до технічної підтримки «Дія»: фахівці служби підтримки зможуть допомогти визначити причину затримки виплат.

— Дія виступає технічним адміністратором цієї послуги, а відповідальність за нарахування коштів покладається на Міністерство економіки України. Тому з питань термінів та умов зарахування звертайтеся до Мінекономіки через електронну пошту, – повідомили в міністерстві.

Шахраї намагаються використати тему виплати 1000 грн допомоги від держави

Нагадаємо, 26 грудня пресслужба Мінекономіки повідомила, що на реалізацію урядової програми «Зимова єПідтримка» направили додатково 2 млрд грн і до 27 грудня допомогу у 1000 грн мають отримати ті, хто подав заявки через застосунок «Дія» з 4 по 11 грудня, а це 2 млн людей. Загалом, з урахуванням цих виплат, уже 6,4 млн громадян, які подали заявки в «Дії», отримають фінансову допомогу від держави.

24 грудня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду повідомив, що 10,3 млн українців вже подали заявки на одноразову допомогу в розмірі 1000 грн за програмою «Зимова єПідтримка», з яких понад 6 млн її отримали. Більшість українців подавали заявки через «Дію». У рамках програми «Зимова єПідтримка» всі українці можуть отримати по 1000 грн на картку «Національний кешбек». Ці гроші можна витратити на оплату комунальних послуг, купівлю квитків, ліків українського виробництва, або ж пожертвувати на армію чи заплатити за інтернет або мобільний зв’язок.

У грудні понад 25 тисяч мешканців області отримають допомогу за програмою «Тепла зима»

Крім цього, як підкреслив прем’єр-міністр, у грудні розпочалися виплати за програмою «Тепла зима» — майже 600 тисяч українців отримають додатково по 6,5 тис. грн. Проєкт «Тепла зима» є складовою частиною комплексної ініціативи «Зимова підтримка». Це одноразова грошова допомога на дітей для проходження зимового періоду.

Денис Шмигаль також відзначив великий попит на нову програму «єКнига». За цією програмою зареєструвалося понад 30 тисяч 18-річних українців. У рамках програми «єКнига» ті українці, яким у 2024 році виповнилося 18 років, можуть отримати по 908 грн на купівлю як паперових, так і електронних чи аудіокниг. Гроші можна витратити в онлайн- та фізичних книгарнях, адреси яких можна знайти на сайті «Українського інституту книги».

«Зимова єПідтримка» або «тисяча Зеленського»: українці роздумують майже за Шекспіром — «брати чи не брати»

Нещодавно ми писали, що в Україні з’явилася «Дія.Картка» для отримання усіх державних виплат у рамках спеціальних програм, таких як «Зимова єПідтримка», «єКнига», «Національний кешбек» та інших. Її запустило Міністерство цифрової трансформації разом з низкою українських банків.

«Кременчуцький Телеграф» вийшов на вулицю і розпитав містян про те, як вони ставляться до «тисячі Зеленського» та на що збираються її витратити, якщо її отримають.