Протягом двох днів ще 2 млн українців отримають допомогу за програмою «Зимова єПідтримка»

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З урахуванням цих виплат, уже 6,4 млн громадян, які подали заявки в «Дії», отримають фінансову допомогу від держави у 1000 грн

На реалізацію урядової програми «Зимова єПідтримка» направили ще 2 млрд грн. Протягом 26-27 грудня допомогу у 1000 грн отримають ті, хто подав заявки через застосунок «Дія» з 4 по 11 грудня, а це 2 млн людей. Серед них — майже 700 тисяч виплат на дітей.

Таким чином, з урахуванням цих виплат, уже 6,4 млн громадян, які подали заявки в «Дії», отримають фінансову допомогу від держави. З них 1,7 млн виплат на дітей. Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

- Ми продовжуємо підтримувати людей у цей непростий зимовий час. Кошти за заявками в «Дії» отримали вже 6,4 мільйона громадян, ще майже два мільйони — поступово отримують виплати через «Укрпошту». Це реальна фінансова допомога, яку можна використати для нагальних потреб — оплати комунальних, медичних або інших послуг, чи придбання ліків українського виробництва. Цими грошима також можна підтримати місцевих книговидавців, купуючи українські книги чи спрямувати ці кошти на підтримку наших захисників, — зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.

У Мінекономіки зазначають, що станом на 26 грудня загальна кількість заявок у «Дії» досягла 8,6 млн, із них 2,2 млн — на виплати для дітей.

- Подати заявку на «Зимову єПідтримку» можна до 28 лютого включно, а витратити кошти — до кінця 2025 року. Програма доступна для всіх громадян на підконтрольній Україні території, - йдеться у повідомленні.

Державну допомогу у розмірі 1000 грн за програмою «Зимова єПідтримка» мржна витратити на оплату комунальних чи медичних послуг, освіту, транспорт, мобільний зв'язок, страхування. Можна купити книги та іншу друковану продукцію, ліки, лікарські засоби та медичні вироби українського виробництва, що продаються в торгових точках, зареєстрованих у програмі. Ці 1000 грн також можна витратити на благодійність або задонатити на ЗСУ.

Шахраї намагаються використати тему виплати 1000 грн допомоги від держави

Нагадаємо, 24 грудня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду повідомив, що 10,3 млн українців вже подали заявки на одноразову допомогу в розмірі 1000 грн за програмою «Зимова єПідтримка», з яких понад 6 млн її отримали. Більшість українців подавали заявки через «Дію». У рамках програми «Зимова єПідтримка» всі українці можуть отримати по 1000 грн на картку «Національний кешбек». Ці гроші можна витратити на оплату комунальних послуг, купівлю квитків, ліків українського виробництва, або ж пожертвувати на армію чи заплатити за інтернет або мобільний зв’язок.

У грудні понад 25 тисяч мешканців області отримають допомогу за програмою «Тепла зима»

Крім цього, як підкреслив прем’єр-міністр, у грудні розпочалися виплати за програмою «Тепла зима» - майже 600 тисяч українців отримають додатково по 6,5 тис. грн. Проєкт «Тепла зима» є складовою частиною комплексної ініціативи «Зимова підтримка». Це одноразова грошова допомога на дітей для проходження зимового періоду.

Денис Шмигаль також відзначив великий попит на нову програму «єКнига». За цією програмою зареєструвалося понад 30 тисяч 18-річних українців. У рамках програми «єКнига» ті українці, яким у 2024 році виповнилося 18 років, можуть отримати по 908 грн на купівлю як паперових, так і електронних чи аудіокниг. Гроші можна витратити в онлайн- та фізичних книгарнях, адреси яких можна знайти на сайті «Українського інституту книги».

»Зимова єПідтримка» або «тисяча Зеленського»: українці роздумують майже за Шекспіром — «брати чи не брати»

Нещодавно ми писали, що в Україні з’явилася «Дія.Картка» для отримання усіх державних виплат у рамках спеціальних програм, таких як «Зимова єПідтримка», «єКнига», «Національний кешбек» та інших. Її запустило Міністерство цифрової трансформації разом з низкою українських банків.

«Кременчуцький Телеграф» вийшов на вулицю і розпитав містян про те, як вони ставляться до «тисячі Зеленського» та на що збираються її витратити, якщо її отримають.