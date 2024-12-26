У 2025-му для гендерної рівності українських жінок нам потрібно «бігти удвічі швидше»

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 113 Позиція

Ferrexpo інвестує в програми гендерної рівності: створено академію лідерства Fe_munity, ініційовано проєкти для підлітків і досягнуто вражаючих результатів у гірничовидобувній сфері

De facto російське повномасштабне вторгнення завдало потужного удару по економічних можливостях українських жінок.

Саме вони складають 58% від 3,7 млн внутрішньо переміщених осіб (дані МОМ) і очікують на гідно оплачувані робочі місця.

З 14,6 млн мешканців України, які цьогоріч потребували гуманітарної допомоги, 56% — це жінки та дівчата (дані Управління ООН з координації гуманітарних справ). Попри це, як фіксує Міжнародна організація праці, вирішують працювати менше половини українських жінок.

За даними Міністерства економіки України, за працю рівної цінності жінки заробляють на 18,6% менше, ніж чоловіки. Для того, щоб заохотити та мотивувати жінок до професійної діяльності, необхідно, зокрема, розв’язувати проблему нерівності в оплаті праці. Історія подолання цієї несправедливості охоплює десятиліття, і зусилля неурядових організацій відіграють не менш важливу роль, ніж діяльність державних структур.

Inception

Понад 10 років тому група Ferrexpo почала впроваджувати ініціативи для забезпечення рівних можливостей для чоловіків та жінок у професійній та творчій самореалізації. Сьогодні ми маємо нагоду спостерігати вражаючі результати цих зусиль. Це не лише елемент корпоративної культури, а й нагальна потреба для компанії, акції якої котуються на Лондонській фондовій біржі.

У світі підтримка гендерної рівності — ознака прагнення компаній працювати «вдовгу» та є результатом їхньої інституційної публічності. Компанії, які представлені на біржах, повинні відповідати чітко визначеним «гендерним» показникам, таким як кількість жінок у трудових колективах, на керівних посадах та у Раді директорів.

На сьогодні частка жінок у трудовому колективі групи становить 32% від загальної чисельності персоналу. Такий показник — один з найкращих у гірничовидобувній сфері в Україні. Окремо зауважу, що ми говоримо не про специфічно «жіночий» бізнес. Гірнича промисловість завжди асоціювалась із важкою працею чоловіків. Окремо варто зазначити, що на керівних позиціях групи працює 23% жінок та 33% жінок представляють Раду директорів.

Розуміючи важливість питання гендерної збалансованості, ще у 2020 році група заснувала Жіночу академію лідерства Fe_munity. Основною метою цієї програми стала підтримка жінок у розвитку їхніх лідерських якостей та сприяння кар'єрному зростанню в корпоративному середовищі. Протягом трьох років реалізації програми її учасницями стали понад 260 жінок, яким професійні експертки та випускниці академії надали освітню та менторську підтримку. Індивідуальне менторство допомогло значній кількості випускниць академії реалізувати кар'єрний та особистісний потенціал.

Спираючись на цей цінний досвід, у 2022 році, вже після повномасштабного вторгнення, група разом з партнерами успішно трансформувала програму у Fe_munity Ukraine, розширивши її до всеукраїнського масштабу.

З метою розширення програм групи було запущено проєкт для підлітків віком від 13 до 17 років під назвою Fe_munity Teens, який слугує інклюзивним майданчиком для розвитку молоді в Україні. Цей проєкт, ініційований випускницями Fe_munity вже в умовах війни, охоплює близько 11 важливих тем, включаючи лідерство та фінансову грамотність. Протягом 2023 та 2024 років до проєкту були залучені близько 100 підлітків.

Жіноча сучасність

Згідно з результатами опитування соціологічної служби Центру Разумкова (червень 2024), брак кадрів, мобілізація працівників та відтік кваліфікованих спеціалістів за кордон — три найгостріші проблеми на ринку праці України. Приблизно три з чотирьох українських компаній відчувають кадровий «голод».

Найгостріша нестача кадрів відчувається у сегменті традиційно «чоловічих» професій та у прифронтових індустріальних регіонах. За деякими даними, з 2022 по 2024 рік кількість штатних спеціалістів на підприємствах, які входять до асоціації, скоротилась з шестизначних цифр до п’ятизначних. Це — про серйозність викликів, які стоять перед українською металургійною промисловістю в умовах сучасних реалій. Саме залучення жінок до гендерно не збалансованих професій може частково розв’язати питання нестачі робочої сили.

Яскравим прикладом успішної жінки, яка змогла себе реалізувати, є наша колега Олена Ніколайчук-Нерода. Молода жінка раніше працювала перукарем. Вона з дитинства мріяла кермувати авто. Після того, як Олена дізналась про ініціативу Ferrexpo, вона без вагань вирішила опанувати нову професію. Вона успішно пройшла профільне навчання та отримала ліцензію на керування 220-тонним самоскидом — одним із найбільших у світі технічних гігантів. Цей крок став вирішальним у зміні її професійного шляху, і сьогодні Олена працює водійкою кар'єрного самоскида в ТОВ «Єристівський ГЗК».

Олена увійшла до списку 100 найкращих жінок світової гірничовидобувної промисловості за версією Women in Mining UK (WIM UK) та стала лауреаткою на церемонії, що відбулася 28 листопада 2024 року. Це перша жінка за всю історію незалежної України, яку включили до цього рейтингу. Контекст конкурсу вартий уваги: у ньому брали участь близько 500 кандидаток з понад 50 країн світу. Нині Олена продовжує працювати на підприємстві та своїм прикладом доводить, що не існує суто «чоловічих» професій, мотивуючи інших жінок на професійні досягнення.

З 2020 року Ferrexpo реалізовує школу інклюзивності. Ініціатива об'єднала 200 співробітників і співробітниць компанії та 30 представниць громад, демонструючи глибоку відданість компанії принципам інклюзивності та соціальної відповідальності.

Жіноче лідерство у 2025-му

Розуміючи важливість даного питання, наша група вже багато років інвестує власні кошти в програми з ліквідації гендерної нерівності. Та попри непростий період, компанія залишається відданою своїм ключовим цілям: підтримувати виробничі процеси, піклуватися про працівників, задовольняти потреби клієнтів та сплачувати податки через постачання високоякісної продукції.

«Потрібно бігти з усіх ніг, щоб тільки залишатися на місці, а щоб кудись потрапити, треба бігти хоча б удвічі швидше!» — мотиваційна фраза, що належить Чарльзу Латвіджу Доджсо (якого ми знаємо як Льюїса Керролла). Екстраполюйте її на гендерну нерівність і зрозумієте, що масштаб викликів, які зупиняють повноцінну професійну самореалізацію українських жінок, досі приголомшує і вимагає якісно нового рівня співпраці між усіма стейкхолдерами.

Для ліквідації гендерної незбалансованості нам усім — великому бізнесу, малому та середньому підприємництву, громадянському суспільству та державі — потрібна ще більш скоординована співпраця.

І окрему роль у цьому масштабному проєкті можуть відігравати міжнародні донорські інституції. Їхня безумовна експертиза забезпечить підтримку жінок-лідерок в Україні, додаючи системності та сталості результатам, а українські ключові гравці — держава, бізнес і громадянське суспільство — посилять спільні позиції своїм досвідом і тонким знанням локального контексту.